Calviño tratará de "encauzar" el lunes la negociación salarial de los agentes sociales tras su ruptura

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado hoy que abordará el próximo lunes con sindicatos y empresarios las razones que les han llevado a aparcar la negociación salarial para este año y cómo "se puede encauzar" esta situación.

Será durante una reunión de la mesa del diálogo social para el Plan de Recuperación que estaba programada antes de que los agentes sociales rompieran en el día de ayer las negociaciones para acordar las recomendaciones salariales de cara a la negociación colectiva de este año.

"El lunes tenemos una reunión de la mesa del diálogo social para el Plan de Recuperación. No ha sido deliberado poner la reunión, sino que la teníamos prevista desde hace tiempo, pero me parece muy oportuna porque abordaremos cuál es la situación, cuáles son los retos que tenemos en este momento complicado y vamos a ver cuáles son las razones por las que no han podido llegar al acuerdo", ha afirmado este viernes la vicepresidenta en una entrevista con TV3, recogida por Europa Press.

Calviño ha insistido en la necesidad de evitar una espiral inflacionista, "que de momento" no se aprecia en España, pero considera fundamental la colaboración de los agentes sociales para que está no se produzca.

En este punto, ha apelado a que tanto los salarios como los dividendos y beneficios empresariales "respeten el principio de moderación" para no entrar en una espiral inflacionista.

"Creo que puede haber esa opción responsable y moderada de la fijación de rentas sin que haya un acuerdo horizontal de carácter nacional. Hubiera sido deseable, pero insisto en que el lunes veremos con los agentes sociales cómo podemos encauzar la situación", ha subrayado.

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme anunciaron ayer que no habían sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre la evolución que debían seguir los salarios por sus diferencias en torno a la cláusula de revisión salarial, dando por terminadas las negociaciones en lo que respecta al ejercicio 2022.

El acuerdo en el que estaban trabajando, denominado Acuerdo Interconfederal por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tenía un horizonte temporal más amplio, de tres años, pero su primer año de aplicación debía ser 2022.

Al tratarse de un acuerdo que funciona como una guía para los negociadores de convenios colectivos, los sindicatos ya han anunciado que acudirán a las mesas de negociación de los convenios colectivos con reivindicaciones salariales adaptadas a cada sector y empresa y no con la propuesta general que habían hecho a la CEOE en la mesa del AENC y que ellos califican de "muy moderada".

Los sindicatos pedían aplicar una cláusula de revisión salarial a final de cada año de vigencia del AENC para evitar pérdidas de poder adquisitivo a los trabajadores, mientras que la CEOE pretendía aplicarla al final de los tres años, según CCOO y UGT.