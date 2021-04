Calvo acusa a Ayuso de usar Covid-19 y vacunas para "hacer política" y niega falta dosis para hospitales del sur

FUENLABRADA, 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha acusado este lunes a la presidenta regional y candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "hacer política con las vacunas".

A preguntas de la prensa sobre si no hay vacunas para continuar el proceso de inmunización en los hospitales de la zona Sur, la vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo regional de recurrir a "falsedades". "No es verdad el mantra de que 'no seguimos vacunando en el Sur porque no hay vacunas", ha explicado.

El vídeo del día Monasterio apoyará una ampliación del Zendal si llega al Gobierno de Madrid

"Sencillamente --ha agregado--, la Comunidad ha decidido hacer política con la pandemia y con las vacunas".

Tras ello, ha manifestado que "no hay nada más inaceptable para un gobernante que hacerlo esto a una población", después de precisar que otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP "no están en esto".

"Estamos asistiendo a una especie de utilización de la salud y de la tranquilidad de los madrileños al servicio de una política de frivolidad inaudita", ha declarado.

En este punto, Carmen Calvo ha concluido que la gestión en Madrid "no responde al deseo de proteger a los madrileños, sino que ofrece a otras cuestiones".

"JUEGO A CONTRAMANO"

Además, ha admitido que es "difícil afrontar con una vacuna la inmunización de una sociedad", pero ha agregado que si a eso "le añades el juego a contramano continuo que hace la Comunidad de Madrid al el Gobierno de España, le añades un plus de inestabilidad que los madrileños no se merecen".

Calvo ha realizado estas declaraciones en una acto con el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada al que ha asistido el alcalde, Javier Ayala, así como miembros de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista local.