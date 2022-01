Calvo acusa a Casado de adoptar "el método Ayuso" ante el reparto de fondos europeos: "Se ha convertido en el Doctor No"

ALBACETE, 19 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de adoptar "el método de la señora Ayuso" ante la distribución de los fondos europeos, al cuestionar su gestión y denunciar "el reparto a dedo" de los mismos.

"El señor Casado se ha convertido en el Doctor No, es un no a todo, le ha cogido el método a la señora Ayuso, que es decir que no a todo en Madrid", ha lamentado la socialista en su visita a Albacete para participar en el acto 'Feminismo para progresar', donde ha señalado que el presidente de los 'populares' "está rayando niveles que nadie ha traspasado en la política en 43 años".

"La política es tan seria que no se pueden hacer pruebas irónicas, pero alguna vez podríamos decir lo contrario de lo que queremos para que el Partido Popular pueda decir que no, nos saldría bien porque el señor Casado dice que no a absolutamente todo", ha dicho.

Calvo ha señalado que no entiende a que se debe la reacción del partido, ya que dos de las tres comunidades autónomas que más fondos recibirán están gobernadas por el PP. "Es verdaderamente increíble que de las tres comunidades que más dinero reciben, dos sean gobernadas por su partido y él diga esto", ha apuntado la exvicepresidenta, que recomienda a sus barones autonómicos mejorar el diálogo entre ellos y dejar al PSOE gobernar.

"A lo mejor es que tiene que hablar Ayuso con Moreno Bonilla y, cuando hable con él, hablar también con Casado y así nos dejan un poco en paz a los demás y, especialmente, a los socialistas que estamos gobernando", ha concluido.