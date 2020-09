Calvo acusa al PP de "tardofranquista" y de querer aprovechar la pandemia para debilitar la democracia

El PP dice que el Gobierno se está "lavando las manos" al delegar en las CCAA y estar más "preocupados" del pasado que del presente

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este martes al PP de querer "aprovechar" la pandemia del coronavirus para "debilitar" la calidad de la democracia española, a través de sus propuestas de reforma de la ley sanitaria para hacer frente a los rebrotes. Además, ha aprovechado para pedir a los 'populares' que dejen de ser un partido tardofranquista, y lo demuestren apoyando la ley de memoria democrática.

Así lo ha asegurado Calvo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que la senadora del PP, Salomé Pradas, denunciara que el Ejecutivo se está "lavando las manos" y delegando en las Comunidades su responsabilidad ante la pandemia, porque está más preocupado por el pasado que por atender en el presente a los españoles afectados por la crisis sanitaria y económica.

"De la memoria democrática habrá mucho tiempo. A lo mejor es su última oportunidad para dejar de ser tardofranquistas de una vez por todas en la historia de la democracia española. A lo mejor es la última oportunidad", ha avisado Calvo, antes de entrar en la "materia" de la cuestión que le ha planteado la senadora, sobre las reformas legales que demanda el PP para que los territorios hagan frente a los rebrotes del COVID-19.

A este respecto, Calvo ha garantizado que mientras su Gobierno "sea el responsable de mantener el orden constitucional", no habrá ninguna reforma legal como las que plantea el PP de la ley sanitaria porque supondría "debilitar las garantías judiciales que tienen los derechos fundamentales y las libertades públicas".

"Habla de reformas legislativas, y yo las que he visto de su grupo me inquietan", ha confesado, para criticar que estén proponiendo, a su juicio, "aprovechar una pandemia para utilizar legislación sanitaria en la debilitación de la calidad de la democracia española".

"No cuenten con nosotros, ni con grupo, no cuenten con el Gobierno, porque se adentran ustedes en un camino muy inquietante. De esas reformas no habrá ninguna mientras este Gobierno sea el responsable de mantener el orden constitucional", ha sentenciado.

PP: "YA TIENEN ELEGIDOS A SUS COMPAÑEROS DE VIAJE"

Por su parte, la senadora del PP ha denunciado que el Gobierno no está atendiendo a su responsabilidad en la lucha contra la pandemia y que, además no quiere "rendir cuentas" de su "negligente gestión" en una comisión parlamentaria, como ha propuesto el PP.

"Me imagino que como para ustedes todo se ha hecho bien, no tendrá problemas en rendir cuentas en Cortes, pero me temo que no lo harán, porque Pedro Sánchez es más de revisar el pasado para tapar su negligente gestión del presente", ha afirmado Pradas.

La parlamentaria 'popular' también ha asegurado que el PP le sigue tendiendo la mano al Gobierno para "afrontar los retos del futuro", pero que es el Ejecutivo el que ya "ha elegido a quién quiere a su lado".

"Las vergonzosas palabras de Pedro Sánchez lamentado la muerte de un etarra que dio su apoyo al comando que ejecutó a nuestro compañero Miguel Ángel Blanco nos hace pensar que ustedes ya tienen elegidos a sus compañeros de viaje", ha enfatizado.