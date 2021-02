Calvo asegura, tras el almuerzo con el Rey, Sánchez y Casado, que el Gobierno y el PP están ya "en otro momento"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, tras el almuerzo en el Congreso con el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, y el líder del PP, Pablo Casado, ente otros, que la relación entre el Gobierno y el PP está ya "en otro momento diferente".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios al ser preguntada por las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Ejecutivo espera cerrar pronto con los 'populares'. A este respecto, fuentes gubernamentales recalcan que siguen trabajando y que "hay que esperar un poco".

El vídeo del día Cs censura que PSOE y PP se escondan para “repartirse” jueces

"El PP ya no tiene ninguna excusa, y pienso que estamos ya en otro momento", ha afirmado Calvo antes de participar en la clausura de las jornadas las Jornadas 'Los retos de la democracia hoy', que se celebran con motivo del 40º aniversario del golpe de Estado del 23-F en el Instituto Cervantes.

Este mismo martes, Sánchez ha trasladado al PP en al sesión de control al Gobierno en el Senado que ni él ni su Gobierno es el "adversario" del P

En concreto, Calvo ha asegurado que ya están hablando con el PP sobre "la calidad de los currículum y el nivel de profesionalidad que van a tener los hombres y mujeres" que se hagan cargo del nuevo CGPJ.

Además, ha querido dejar claro que el Gobierno de coalición negocia con el PP "como gobierno", negando así que vayan a excluir a Podemos, como reclaman los 'populares'.

"El PP tiene ya que volver a la realidad y a sus obligaciones constitucionales sin más excusas ni fechas ni pantallas que justifiquen nada. Hay que negociar con el Gobierno de nuestro país, que es el que es", ha recalcado.

A este respecto, fuentes del partido morado afirman que no están preocupados por la postura del PP y que tienen claro que el PSOE no les va a excluir de la negociación, ya que consideran que no mantener la unidad sobre un asunto de Estado como este sería cambiar de facto de socio de gobierno.

Además, estas fuentes aseguran que el presidente Sánchez les ha mantenido informados y que no sólo es que se haya contado con ellos, sino que, como en anteriores ocasiones, se prevé atender las preferencias de otros grupos parlamentarios con alguna de las propuestas.

El propio vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que le resultaría "del todo inaceptable" la imposición de vetos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha garantizado que "la ensoñación" de algunos, en alusión al PP, de volver al "bipartidismo" para definir su composición "no va a ocurrir".