Calvo dice que Juan Carlos I se fue porque quiso y que puede volver cuando lo considere oportuno

Rechaza retirarle la condición honorífica de Rey y que se le investigue en el Congreso como pide Podemos porque ya está la justicia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera el Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que Juan Carlos I dejó España en verano porque así lo consideró "oportuno" y, en este sentido, ha afirmado que puede volver cuando también lo vea "oportuno".

Además, ha rechazado retirarle su condición honorífica de Rey, como ya señaló el Gobierno en una respuesta escrita al senador de Compromís Carles Mulet, a la que tuvo acceso Europa Press, y también que se abra una comisión de investigación en el Congreso, como pide Unidas Podemos, porque la mejor garantía, a su juicio, para investigar sus presuntas irregularidades es la vía judicial y el Ministerio Fiscal.

Así lo ha asegurado en una entrevista en el canal 24H de RTVE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que el monarca puede regresar a España cuando "lo considere oportuno", al igual que se fue de España en verano porque valoró que lo que correspondía en ese momento, por las razones que explicó en una carta, que su hijo el Rey Felipe VI hizo pública de forma "idonea", según Calvo.

"Podrá volver cuando se considere oportuno, cuando lo considere, pero el Rey Juan Carlos se fue porque lo consideró oportuno", ha enfatizado la vicepresidenta, tras reconocer previamente que las informaciones que comenzaron a conocerse entonces no son "precisamente buenas noticias".

RECHAZA UN DEBATE POLÍTICO SOBRE EL REY EMÉRITO

En todo caso, Calvo ha asegurado que no es conveniente hacer un debate político en torno a ello, con una comisión de investigación en el Congreso como ha vuelto a pedir Unidas Podemos, porque ya no tiene actividad pública y la mejor garantía para llegar al fondo del asunto es "que esté el Ministerio Fiscal actuando". "Las garantías más grandes están en otro sitio, no en abrir un debate sobre esto", ha enfatizado.

"Lo que tiene que estar funcionando son las vías que hay abiertas en la justicia porque no lo demás no es una función que pueda cumplir la cámara. Lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional", ha ahondado.

Así ha justificado que el PSOE haya vuelto a vetar la creación de esa comisión de investigación en la cámara baja, a pesar de que ahora los letrados del Congreso sí se han posicionado a favor. "No vamos a cambiar de posición, ahí somos un partido que cumple y respeta la Constitución en sus términos", ha afirmado, antes de añadir que también se mantienen en el 'no' porque "entienden que el que lo pide es un partido que es republicano".

"Puedo entender las posiciones de partidos que son republicanos, porque su opción es la república. El PSOE es el principal partido que sostiene este Gobierno con 120 escaños y ha habido tanto defensores de la monarquía como la república, pero defendemos el orden constitucional vigente", ha zanjado.

Asimismo, ha descartado que se planteen retirarle a Juan Carlos I su título de rey emérito, tal y como ya explicó el Gobierno en una respuesta escrita a la pregunta planteada por el senado de Compromís, porque "ya no tiene actividad pública ni vive con recursos públicos"; es decir, que ese título "ya no conlleva ninguna retribución ni obligación".

"Está absolutamente al margen del jefe del Estado. En ese sentido, abrir una investigación política en el Congreso puede que la quieran tener los grupos republicanos, pero creo que está en otro registro completamente diferente", ha insistido.