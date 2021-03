Calvo justifica que solo se prohíban las manifestaciones del 8M en Madrid porque siempre son las más grandes

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este viernes que se hayan prohibido todas las manifestaciones y concentraciones convocadas en Madrid por el Día Internacional del Mujer del 8 de marzo, pero no en otros lugares, porque es en la capital donde siempre se producen las movilizaciones "más grandes y más importantes", y donde ahora se están registrando también los peores datos de coronavirus.

"No es un lugar normal. Madrid es la capital del Estado. Cualquier manifestación en Madrid siempre es la más grande y la más importante. Y los datos de Madrid precisamente junto con los de Ceuta y Melilla no son los mejores de nuestro país", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del informe 'Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil'.

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

De este modo, Calvo ha abogado por adoptar ante esta cita "criterios ponderados" y ha defendido así la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir estos actos, al entender que "en un lugar tan grande desde el punto de vista de la densidad demográfica", las manifestaciones podían llevar "a una concentración de personas que haga retroceder en la situación pandémica".

"Esta es la razón por la que otro tipo de manifestaciones más pequeñas, más acotadas, en cualquier lugar del España, pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el Gobierno es feminista y que está "volcadísimo" con la celebración del 8M, aunque tenga que ser de forma distinta.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)