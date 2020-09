Calvo pide al PP su abstención en los PGE y dice que no estudian congelar el sueldo de los funcionarios

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo no está estudiando congelar el sueldo de los funcionarios y que esta cuestión no forma parte de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que ya han comenzado a trabajar, y para la que piden el apoyo del resto de fuerzas, incluido el PP, al que ha reclamado su abstención.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, a pesar de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, no ha descartado esta misma mañana esa posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos.

"Estamos montando la arquitectura de los PGE, las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", ha respondido Calviño en una entrevista en Cope recogida por Europa Press, sin aclarar este asunto, y antes de recordar que funcionarios y pensionistas han registrado ganancias de poder adquisitivo en los últimos años y que se prevé que haya "inflación cero".

A deferencia de la titular de Economía, Calvo sí ha sido tajante al respeto. "No. No está eso en la mesa. En la mesa está ya una fase interna de avance de una propuesta de Presupuestos Generales del Estado para la que estamos pidiendo a todo el arco parlamentario que ayude, cada cual con lo que puede", ha asegurado.

Sobre las negociaciones con los partidos para lograr los apoyos parlamentarios necesarios, la vicepresidenta primera ha vuelto a reclamar al PP y a su presidente, Pablo Casado, que respeten el "resultado de las urnas y "ayude" a sacar adelante, con su abstención, unas cuentas públicas necesarias, según la vicepresidenta, para que el Gobierno pueda gobernar y para vehicular también los fondos europeos.

PIDE AL PP QUE DEJE "LA DEMOLICIÓN CONTINUA" Y CAMBIE DE ACTITUD

"Me cuesta mucho entender toda esta actitud. Más allá de la responsabilidad política, desde la lógica más simple, no le pedimos al PP que aplauda al Gobierno. Le pedimos que no esté en la demolición continua de lo que este país está viviendo en este momento", ha señalado.

En esta línea, Calvo también ha criticado que el PP se niegue, no sólo a permitir que los Presupuestos salgan adelante, sino a sentarse con el Gobierno para renovar las instituciones del Estado, cuando es parte de lo que marca el modelo constitucional.

"El señor Casado lo reduce a una especie de propuesta primitiva para zafarse de la responsabilidad. Parece que no entiende que un partido con la responsabilidad y la importancia que tiene el PP está diciendo cosas que son irreales", ha denunciado.

La vicepresidenta primera ha lamentado que el Gobierno lleva "meses y meses" pidiéndole a Casado, "por cualquier vía", que no bloquee los órganos del Estado. "Es compromensible que diga que no se sienta para renovar el órgano de gobierno del poder judicial por razones políticas", ha ahondado.

"El señor Casado no puede excluir a ni un solo diputado de la Cámara porque lo han elegido los españoles", ha señalado, en relación al argumento del PP de no negociar porque Unidas Podemos forma parte del Gobierno.

Así, ha vuelto ha defender que "el PP no puede seguir ni un minuto más" en la "rebeldía" de no aceptar los resultados electorales y ha señalado que, a diferencia e Vox --un partido del que no esperan nada y cuya posición no quieren entender porque, entre otras cosas, "se permite el lujo de homologar la dictadura de Franco con la democracia"--, del PP sí esperan otra actitud.