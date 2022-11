Calvo pide a los socialistas que sean valientes ante "populismos" e "ideas fascistas"

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno y actual diputada del PSOE, Carmen Calvo, ha pedido este sábado que sean valientes ante los "populismos" y en un momento en el que "hay mucha gente que está comprando ideas fascistas".

Calvo ha pronunciado conferencia 'Evolución del feminismo y nuevos retos' que ha pronunciado en la Casa del Pueblo 'Pablo García' de Pola de Laviana. Ha estado acompañada por el secretario general del PSOE de Laviana, Roberto Petón, y por la alcaldesa de Gijón, Ana González.

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha resaltado que el PSOE es el partido encargado en España de "aguantar y sostener" la democracia, además de gestionar el país "de la manera más justa posible". Ha alertado el auge de la ultraderecha, pero también ha lamentado la actitud de esa "otra izquierda" que "se dedica a dar lecciones".

En su intervención, Calvo la defendido la idea de igualdad y también de libertad, si bien ha matizado que no es como cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "La libertad no está al inicio, como se cree Ayuso, está al final", ha comentado. Por eso ha insistido Calvo en la idea de que "nadie es libre al principio si no tiene condiciones para desarrollarse". Ha invitado a los presentes a "seguir machacando" con la idea de igualdad.

También ha recordado que la política "requiere de profundidades" en un contexto en el que "hay gente a la que se le vota porque da muy bien en televisión".