Calvo pide el voto al PSOE para sacar a Madrid del "ridículo" y de la "inacción" de Ayuso con la pandemia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este martes el voto para el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, para "sacar" a la región del "atolladero ridículo y absolutamente espantoso" y de la "inacción" frente a la pandemia que ha provocado, a su juicio, la presidenta Isabel Díaz Ayuso en sus dos años de gobierno. "Las cifras le delatan", ha denunciado.

Tras una visita al Espacio Mujer Madrid de la Fundación José María Llanos, Calvo ha señalado que la campaña "tiene unas características" porque "así lo han decidido las órdenes" de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a Ayuso.

El vídeo del día Delegada del Gobierno en Madrid garantiza la seguridad durante el 4M

La vicepresidenta ha acusado al gobierno regional de "insurrección institucional" frente al Gobierno central y resto de comunidades autónomas porque "no puede rendir cuentas" al no haber aprobado unos presupuestos y no "hacer ninguna ley", solo "tener a Madrid en pie de guerra contra" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así, ha defendido los valores de "la fraternidad y la igualdad", que "protegen la libertad de todos y busca la dignidad" a "base de esfuerzo fraternal y buenos sentimientos". "De esto no sabe nada la política del PP arrastrada por Vox", ha protestado.

En este contexto, Calvo ha dicho que siente "vergüenza" al ver cómo Madrid ha sido "arrastrada a eslóganes de odio y enfrentamientos estériles" donde "la gestión y los compromisos no existen". En su opinión, el PP no ha puesto a Vox "en el lugar reducido y minoritario donde están los fascistas en democracia".

"¿De qué libertad habla? ¿De tomar una cerveza? Es una libertad ínfima y ridícula", ha asegurado la vicepresidenta en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este sentido, Calvo ha subrayado que desde el PSOE hablan de "cosas que importan" a las mujeres como la "igualdad de salarios o la seguridad en las calles". En opinión de la número 'dos' del Ejecutivo, está en juego "la calidad de la democracia.

Por último, Calvo ha señalado que "la política son hechos y datos". "No puede poner ni un solo dato en lo alto de la mesa", ha insistido, al tiempo que ha pedido poner a Madrid "en la sintonía que Europa se merece". Preguntada por las encuestas, Calvo ha apuntado que están "a esto" de alcanzar el gobierno de Madrid.