Calvo replica a Belarra por criticar al Rey: Si no se puede ser ministra de una monarquía parlamentaria, pues no se está

Resta importancia a que Casa Real no informara del anuncio a partidos republicanos: "Parece de sentido común"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado este martes no entender que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tache de "maquillaje" la decisión del Rey Felipe VI de hacer público su patrimonio, algo más de 2,5 millones de euros. "Si no se puede ser ministra de una monarquía parlamentaria y tomar posesión de tu cargo delante del rey, pues no se está", ha dicho.

Calvo, que redactó el borrador del real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros para reforzar la transparencia de la Casa Real, ha replicado con "sinceridad" a la líder de Unidas Podemos que cuando se tiene "tanto, tanto escrúpulo" con la forma del Estado, la monarquía parlamentaria, "igual hay que pagar un precio".

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, la exvicepresidenta de Pedro Sánchez ha apuntado que "en política hay precios personales que pagar, y honra mucho a quien los paga".

"No es muy de recibo querer estar en absolutamente todo y que todo te cuadre", ha declarado Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. "La política no funciona así. No se pueden hacer seriamente futuribles, porque los delitos o las ilegalidades se cometen a título personal, y no vale decir que hay una persona en un cargo público, en este caso Felipe VI, que lo va a hacer igual" que su padre, el Rey emérito, Juan Carlos I, ha dicho.

Con estas palabras, Calvo ha aprovechado para completar su respuesta a Belarra, que este lunes también afirmó que Felipe VI "puede volver a hacer lo mismo" que Juan Carlos I, en referencia a las investigaciones por la fortuna del Rey emérito en el extranjero.

Valorando este real decreto sobre la Casa Real como un "paso importante" que "mejora la fórmula" de la monarquía parlamentaria, Calvo ha explicado que el borrador que ella había preparado incluía la obligación de publicar el patrimonio del actual Rey.

"Ocurrido lo del Rey emérito, es bueno que aprendamos esa lección, pues su periodo, con sus luces y sus sombras, no fue el modelo de monarquía parlamentaria al que ahora deberíamos estar aspirando todos, incluidos quienes sean republicanos, sabiendo que de momento tenemos que cumplir la Constitución", ha enfatizado Calvo.

A ojos de la exvicepresidenta, Felipe VI viene ejerciendo su papel de jefe del Estado de "forma muy diferente" en comparación a su padre y ha destacado que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, se va a encontrar "un formato muy actualizado" cuando le toque ser Reina.

PARTIDOS SIN INFORMAR DEL ANUNCIO

Por otra parte, Calvo ha restado importancia a que la Casa Real no informara del anuncio del patrimonio del Rey Felipe VI a grupos parlamentarios como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu o el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

"Parece de sentido común que no vayas a negociar nada de una institución sobre la que hay grupos parlamentarios que, con todo el derecho del mundo, se manifiestan continuamente en contra", ha señalado Calvo, aludiendo a que cuando empezó a preparar el borrador del real decreto mantuvo conversaciones con el Partido Popular.

"El consenso constitucional le pertenece a los partidos que estuvimos allí. A los republicanos les parecerá poco, pero PSOE y PP cumplen con la Constitución y mejoran la fórmula de la monarquía parlamentaria", ha zanjado la exvicepresidenta.