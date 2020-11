Calvo responde a Felipe González: "La España que toca gobernar hoy es diferente a la de hace 20 años"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido este jueves a las críticas del exvicepresidente Felipe González por el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos, y ha afirmado que "la España que toca gobernar ahora es muy diferente a la de hace veinte años", y la política, más "compleja".

"Es radicalmente diferente", ha enfatizado en declaraciones a los medios, en la toma de posesión de las nuevas consejeras permanentes del Consejo de Estado, Paz Andrés Sáenz de Santa María y Adela Asua Batarrita.

No obstante, ha afirmado que "por supuesto todo el mundo tiene derecho" a dar su opinión", después que González avisara de que no va a consentir que "nadie le mande callar". "Faltaría más que Felipe González no la tuviera", ha zanjado.

En todo caso, Calvo, ha defendido que la política española ahora es diferente "por muchas razones", por ejemplo, "porque el sistema de partidos es mucho más plural" y porque "los territorios han ido desarrollando a través de los estatutos de autonomía la diversidad de las políticas que hacen los partidos en esos territorios, sean de ámbito nacional o de corte nacionalista".

LA POLÍTICA DE AHORA, "MÁS COMPLEJA"

Por todo ello, la vicepresidenta ha explicado que la política ahora es "muchísimo más compleja" y ha justificado que, en esa complejidad, "lo que le toca al Gobierno es tener claridad en los objetivos". Y de esos objetivos, el más importante es, según Calvo "tener Presupuestos". "Es así de complejo y de simple al mismo tiempo", ha apostillado.

"La política española de ahora tiene una complejidad y tiene poco que ver con la que teníamos hace 20 años de cualquier manera que se la quiera analizar", ha ahondado.