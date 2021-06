Calvo responde a Marruecos que la posición del Gobierno sobre la soberanía del Sáhara no ha cambiado

Niega descoordinación por la salida de Ghali: no "había lugar" a que hubiera un avión esperando hasta que se pudiera marchar

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que España continuará trabajando para recuperar la relación con Marruecos al tiempo que ha dejado claro que la posición del Ejecutivo respecto a la soberanía del Sáhara Occidental no ha "cambiado en nada".

El vídeo del día Ghali abandona España de madrugada en un avión con destino Argel

En su intervención en el Foro de la Cadena SER Cantabria, Calvo ha dejado claro que ambos países tienen una "trayectoria de vecindad y relaciones prioritarias" que debe estar sostenida "con profundidad y lealtad". Eso sí, la relación tiene que construirse "sobre la confianza y el respeto".

"Lo que no puede tolerar el Gobierno de España es que se violenten nuestras fronteras y nuestras ciudades de Ceuta y Melilla", ha insistido la vicepresidenta, que ha reconocido que entendería que hubiera una reacción de Marruecos si España hubiese cambiado su posición sobre el Sáhara.

"Ahora vemos que el asunto de fondo es el Sáhara. Pero es que no hemos cambiado. Seguimos pensando lo mismo en relación al Sáhara, seguimos siendo un buen vecino por nuestras relaciones y lo queremos seguir siendo de la mejor manera. Esta es la verdad más profunda que hay", ha apuntado.

Calvo se ha expresado así después de que Rabat haya dejado claro que la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no es la verdadera razón de la crisis diplomática, sino que el telón de fondo es la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambiar su postura respecto al Sáhara.

Precisamente, la vicepresidenta se ha referido a la salida de Ghali de España esta madrugada a las 01.30 horas en un avión que despegó del aeropuerto de Pamplona con rumbo a la capital de Argelia, Argel. Eso sí, unas horas antes el avión que partió de Argel con destino Logroño tuvo que dar la vuelta por instrucciones de los controladores militares, que a su vez le fue comunicada por los controladores civiles de Enaire, según fuentes del gestor de navegación aérea de España.

En este sentido, Carmen Calvo ha negado que existiese una descoordinación y ha explicado que "a esas horas" Ghali estaba "compareciendo ante la Justicia española". "Tampoco el Gobierno tiene que saber si tiene o no el alta médica y cuando terminan sus relaciones con la Justicia", ha justificado.

Así, la vicepresidenta ha sostenido que "no había lugar a que hubiera un avión esperando a alguien salvo en el momento" que este terminase la comparecencia ante la Justicia. "Hasta que no ha ocurrido considerábamos que no tenía que haber nada porque no podemos impedir a alguien que entra en nuestro país que salga", ha añadido.