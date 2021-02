La cama arde en llamas con Lola y Carlos en 'LIDLT'

MADRID, 19 (CHANCE)

Durante estos días de atrás hemos estado viendo en la promoción de la entrega de hoy de 'LIDLT' como se producía el primer trío de la historia del programa y lo cierto es que las redes sociales se han llenado enseguida de comentarios y especulaciones... pero nada que ver con lo que ha ocurrido en realidad.

En la cama: Lucía, Lola y Carlos, en ese mismo orden porque la novia de Manuel no quería dormir al lado de ningún chico. Cabe recordar que ésta y Carlos han tenido un acercamiento en los últimos días porque es el chico que más le hace reír dentro de la casa y con el que más a gusto se siente, pero de nada le ha servido porque su compañera ha hecho oídos sordos con sus sentimientos...

El vídeo del día Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por cuestionar la democracia

La misma que mandaba a tomar viento fresco a Simone y que lloraba por toda la casa porque cada vez tenía más claro recuperar su amor por Diego, Lola, se mostraba de lo más juguetona debajo de las sábanas con Carlos. Sin importarle que Lucía estaba a cinco centímetros de ella y los sentimientos que ésta pudiese tener por él, los dos se han fundido en caricias, manoseo y la pasión... ha terminado en lo que ambos querían.

Aunque todavía no sabemos cómo se lo tomará Lucía al día siguiente, sabemos que esto ha sembrado la guerra en la casa de las chicas porque a sus compañeras no les ha parecido bien lo que ha estado haciendo. Además, cabe recordar que la novia de Manuel era la que siempre estaba ahí para escucharla cuando estaba mal... un feo que no sabemos si se lo perdonará.