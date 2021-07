La cama, lo que más echan de menos los españoles al dejar su casa en vacaciones

La cama, lo que más extrañamos lo españoles cuando dejamos nuestra casa en vacaciones (40,68%), seguido por nuestro colchón (26,76%), el cuarto de baño (22,77%), y la almohada (22,73%).

Estamos ya inmersos en uno momentos favoritos del año, las vacaciones de verano, y aunque todos los españoles estamos deseando coger las maletas para ir a nuestros destinos favoritos y desconectar de la rutina, lo cierto es que hay algunas cosas que echamos mucho de menos cuando estamos lejos de nuestros hogares.

Así lo recoge el estudio realizado por Securitas Direct con el Instituto Sondea, en el que han encuestado a más 2.000 personas, de entre 30 a 65 años de edad, residentes en España. Se trata de un estudio que se enmarca en la campaña #CuidamosLoNuestro con la que compañía referente en protección de personas, busca concienciar sobre la importancia de pasar unas vacaciones seguras, viajar por España con tranquilidad y contribuir a la reactivación económica eligiendo destinos nacionales

La cama y el cuarto baño, las estancias de casa que más echaremos de menos en vacaciones

Así que, una vez que dejamos atrás nuestro hogar, ¿qué es lo que más echamos de menos durante las vacaciones? Está claro que la cama, la reina de la casa, es lo que más se suele extrañar durante el periodo estival, según aseguran el 40,68% de los encuestados. El colchón (26,76%), y la almohada (22,73%) ocupan también un lugar importante en nuestros pensamientos, demostrando la importancia de un buen descanso en nuestro día a día.

Pero además de la habitación, hay otros dos lugares que también echaremos particularmente de menos: el cuarto de baño (según el 22,77% de los encuestados), y el sofá, (19,43%). Relacionado con esto, la televisión (9,64%), y ver series y películas (7,77%) son también actividades que estaremos deseando hacer cuando volvamos a la rutina.

Como no podía ser de otra manera, la comida casera también ocupa un lugar relevante para el 10,97%, así como los amigos (6,59%). Lo que está claro es que a nuestros vecinos no nos importa perderlos de vista durante una temporada (solo el 1,49% parece que les va a dar pena no verles una temporada).

Eso sí, hay un 25,09% que no piensa mirar atrás una vez cierre la puerta de su casa para irse de vacaciones, y asegura que no echará nada de menos.

En cuanto a las emociones que sentimos al dejar nuestra casa por una temporada en vacaciones, el 23,41% asegura que les preocupa dejar su casa vacía durante el periodo estival. Por su lado, un 14,17% manifiesta sentir mucho descanso; un 13,72% relax y un 12,20% alegría. El 24,89% parece estar indiferente ante este respecto.

#CuidamosLoNuestro, campaña por unas vacaciones seguras

Además del presente estudio, la campaña #CuidamosLoNuestro recoge otras iniciativas como el homenaje a las poblaciones más seguras, según la información del Barómetro de Seguridad que la compañía realiza anualmente con los datos de los saltos de alarmas e intrusiones atendidas en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su Central Receptora de Alarmas. Con este objetivo, durante las próximas semanas se desvelará cuáles son las poblaciones más seguras, a las que se premiará con una campaña de visibilidad y promoción turística como parte del compromiso con la reactivación económica, y serán incluidas en una guía turística de destinos más seguros.

Además, la compañía referente en protección difundirá consejos para ayudar a los ciudadanos a que disfruten de un verano en el que puedan sentirse protegidos y tranquilos. Por último, la campaña cerrará a la vuelta de vacaciones con una tercera oleada de datos sobre qué piensan, sienten o han echado de menos los españoles tras la vuelta a sus hogares.

La iniciativa #CuidamosLoNuestro pretende concienciar de la necesidad de cuidar nuestros hogares, negocios, pueblos y ciudades, en definitiva, de cuidarnos unos a otros para disfrutar de unas vacaciones seguras.