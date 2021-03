La Cámara de Comercio Brasil-España apoya a Madrid Platform, un 'hub' entre Europa y Latinoamérica

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) y MSH Global, mediante la empresa Madrid Eventos Congresos y Convencions, han firmado un acuerdo de colaboración para la celebración de la primera edición de Madrid Platform en mayo de 2021, el primer 'hub' internacional de negocios y empresas entre Europa y América Latina.

El organismo explica que el objetivo de esta convención supondrá un espacio de encuentro multisectorial para empresas e instituciones europeas y latinoamericanas, siendo la ciudad de Madrid el nexo estratégico para ambos continentes.

Para el director ejecutivo de la Cámara, Antonio del Corro García-Lomas, se trata de una iniciativa "que cumple los objetivos estratégicos de la CCBE, que no es otro que representar, promover y defender los intereses generales de los agentes económicos y empresariales, así como aumentar los flujos económicos y comerciales entre América Latina y Europa, en concreto, Brasil y España, dos grandes socios estratégicos".

Por su parte, el director general de Madrid Platform, Carlos Morales, ha subrayado que el evento está preparado para dar impulso a empresas de ambos continentes gracias a las sinergias que tendrán lugar en Madrid el próximo mes de mayo.

El proyecto cuenta con el respaldo activo del Ayuntamiento de Madrid y pretende conectar a pymes de diferentes países para explorar oportunidades de crecimiento e internacionalización a través de reuniones 'one on one', así como pulsar las opiniones de expertos sobre el futuro del trabajo a partir de la "nueva normalidad".

En esta línea, la organización prepara un evento físico y virtual en mayo de 2021 que contará con la participación de 500 empresas e instituciones, 20 países, 3.000 asistentes, más de 1.500 reuniones 'one on one' y 300 participantes.

La Cámara de Comercio Brasil-España ve en Madrid Platform una oportunidad de "contribuir a un proyecto estratégico de recuperación económica y social, para hacer de la capital de España una plataforma de vertebración internacionkal como nexo de intercambio empresarial y puente de negocios entre Europa y América Latina para poner en valor todas sus capacidades expansión y exportación.