La Cámara de Comercio Británica en España nombra a Ralph Smith como su nuevo presidente

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Británica en España ha nombrado a Ralph Smith como nuevo presidente de la institución hasta 2024, según ha informado este jueves la organización.

El también consejero internacional de Gómez-Acebo & Pombo y vocal en la junta de gobierno, toma el relevo de Aida García, quien ocupaba hasta ahora la Presidencia de la Cámara.

La Cámara de Comercio Británica explica que, durante los primeros meses de 2023 y bajo el mandato de Aida García, ha logrado grandes hitos, tales como un crecimiento económico del 41,38% respecto al mismo periodo de 2022, un mayor beneficio por un aumento en el número los socios y patrocinios en eventos, un incremento en la bilateralidad con visitas y reuniones con secretarios de Estado británicos en sus visitas a Barcelona y Madrid, crecimiento regional fruto de una mayor actividad en Euskadi y el aterrizaje en la Comunidad Valenciana y, finalmente, mayor visibilidad mediática y de relevancia gracias a jornadas y el viaje institucional como el que tuvo lugar en febrero a Londres y al que acudió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso.

"Me gustaría agradecer la confianza depositada por los socios durante mi Presidencia, ya que gracias a su apoyo y dedicación hemos logrado incrementar el crecimiento y posicionamiento de la institución", ha comentado la presidenta saliente.

Asimismo, ha querido agradecer "profundamente" el apoyo de Hugh Elliott, embajador británico en España, y el de su equipo en la Embajada, y ha traslado también su agradecimiento a Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido "y gran apoyo en toda esta etapa".

Por su parte, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio Británica en España ha agradecido la labor de la anterior presidenta y ha asegurado que seguirá trabajando en pos de estrechar y consolidar la relación comercial extraordinaria que mantienen España y Reino Unido, para favorecer el crecimiento de empresas y personas en un ambiente económico favorable.

"Lo que quiero destacar es que estamos abiertos y queremos escuchar a nuestros socios para cualquier sugerencia que consideren potencialmente beneficiosa para el desarrollo de este importantísimo canal de comercio. 'We are open to suggestions, and open for business'", ha añadido.

Asimismo, Smith ha destacado que la institución mantendrá su compromiso para dar "continuidad al proyecto, los retos y los planes en beneficio de todos." Entre estos, se encuentra elevar el posicionamiento de la Cámara de Comercio Británica en España ante los órganos de Gobierno, lograr una Cámara con un mayor nivel operacional y ser el lugar en el que las empresas británicas quieren estar, es decir, convertirse en un órgano que defienda sus intereses en España, entre otros.