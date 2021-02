Cámaras de fotos, productos beauty y sneackers, los regalos más deseados para este San Valentín

Una encuesta realizada por Aliexpress descubre los regalos más esperados el día de los enamorados, en un top five que cierran los bolsos y los perfumes, demostrando que los clásicos nunca fallan.

MADRID, 5 (CHANCE)

Tras un año difícil para el amor debido a las restricciones y planes cancelados, este 14 de febrero será la oportunidad perfecta para demostrar cuánto queremos a esa persona especial con un regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué sería bueno regalar, pero para quienes necesiten ideas, AliExpress ha lanzado una encuesta a sus fans más incondicionales para encontrar las categorías de productos más deseados este San Valentín y los resultados han sido reveladores: los regalos más esperados se encuentran en las categorías de cámara y foto, productos de belleza y zapatillas deportivas.

La iniciativa, organizada a través de la cuenta de Instagram en español de AliExpress (@aliexpresses), ha generado mucho interés entre sus seguidores. Más de 22.000 fans participaron en la encuesta para elegir cuál sería el regalo perfecto para ellos durante este San Valentín. Considerando la red social en la que se llevó a cabo, no es casualidad que los productos de la categoría cámara y fotos hayan ocupado el primer puesto en el ranking (elegida por el 61% de los encuestados); seguido de los productos de belleza (39%). Además, en un año donde la moda más casual es tendencia, las sneakers ocupan el tercer puesto entre los regalos más esperados en el día de los enamorados.

Hay clásicos que siempre son una opción viable y así lo confirma la encuesta realizada por AliExpress, que sitúa a las categorías de bolsos y perfumes en 4º y 5º posición del ranking. Anticipando un San Valentín más casero que nunca, muchos enamorados prefieren regalos orientados al entretenimiento en casa, lo que se refleja en el interés por categorías como juegos de mesa (6º), videojuegos o accesorios para el ordenador (8º), e incluso alguna suscripción a plataformas digitales (10º).

Ranking de categorías: 'El Regalo Más Deseado para San Valentín' de AliExpress:

1. Cámara y foto

2. Productos de belleza

3. Zapatillas deportivas

4. Bolsos

5. Perfumes

6. Juegos de mesa

7. Ropa y accesorios

8. Videojuegos y accesorios para ordenador

9. Joyería Personalizada

10. Tarjetas regalo para suscribirse a plataformas de contenido digital

11. Pasatiempos y coleccionables

12. Artesanía, manualidades y juegos DIY (Do it yourself o hazlo tú mismo)

Siguiendo el ranking de deseos, AliExpress ha destacado algunas sugerencias y ofertas más destacadas de AliExpress Plaza, con tiempos de entrega entre 1-5 días. Echa un vistazo a las novedades que están triunfando en la plataforma ¡y Cupido hará el resto!