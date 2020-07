Camila Naranjo, pareja de Humberto Janeiro, preocupada por su estado de salud

MADRID, 31 (CHANCE)

Humberto Janeiro sigue hospitalizado y su estado de salud es grave, toda su familia se encuentra muy preocupada por él, pero en especial Camila Naranjo, su pareja y la mujer que ha cuidado de él todos estos años. Hace unos días nos esterábamos de la situación tan delicada por la que estaba pasando el patriarca de los Janeiro, una información que nos sorprendía porque hasta que no pasaron unos días del ingreso no trascendió.

Camila Naranjo, muy pendiente del estado de salud de su pareja, ha acudido al hospital para estar a su lado durante las visitas programadas y es que no se quiere separar ni un solo momento del hombre que ha estado a su lado estos últimos años.

Con el rostro visiblemente afectado, Camila no está pasando por un buen momento y es que según han informado fuentes cercanas a la familia, sus hijos temen por la vida de su padre. Además, debido a la situación originada por el Coronavirus no pueden estar lo que les gustaría al lado de su padre, aunque ya sabemos que la relación que han tenido con él los últimos años no ha sido del todo buena.