Camilo Blanes asegura que su madre no controla sus finanzas

MADRID, 16 (CHANCE)

Ha sido mucha la preocupación que ha habido a lo largo de todos estos meses por el estado de salud de Camilo Blanes, que desataba las alarmas por su ingreso en la UCI... Se ha hablado en los medios de comunicación del ritmo de vida tan desenfrenado que llevaba, que se habría incrementado en los últimos meses, pero lo cierto es que gracias a la fortaleza y el cuidado de los médicos, ya ha salido del hospital... y ahora se encuentra al lado de su madre.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Camilo Blanes y se ha mostrado de lo más sorprendido ante la información que apunta que será su madre quién controlará sus finanzas: "No estoy informado". El hijo de Camilo Sesto desconoce el cambio de titularidad de Torrepeñote S.L, sociedad fundada por el cantante en 2002, que se ha producido a nombre de su madre, Lourdes Ornelas: "Realmente no creo, pero nadie me ha informado de esto que me estás comentando".

Camilín también nos ha asegurado estar centrado en su recuperación, pero hará por informarse acerca de lo que está sucediendo con el patrimonio que le dejó su padre: "Yo de momento me estoy centrando en mi recuperación y estar bien, y, bueno, eso que me comentas es interesante y lo veré. Perdón por no saber un poco más me informaré, me informaré. Perdón por no saber más, debería estar más enterado".

Para terminar, el joven afirmaba tener nuevos proyectos en mente: "Pues estoy con la música todavía. Estoy intentando montar algo para hacer música y, bueno, adelantaré cualquier cosa que tenga en mis redes". En cuanto a la relación que le une a María, deja claro que: "Es amiga. Me ha acompañado en todo el proceso este y es muy buena persona, y amiga".