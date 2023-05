Camilo Blanes, en caída libre, publica nuevas y preocupantes imágenes caracterizado de mujer en ropa interior

MADRID, 4 (CHANCE)

Con el paso de los días, la preocupación por Camilo Blanes no hace más que aumentar. Después de que su madre, Lourdes Ornelas, reconociese destrozada que teme por su vida, que el joven está "en modo autodestrucción" y que no puede hacer nada para ayudarle, el hijo de Camilo Sesto se ha vuelto de lo más activo en redes sociales y, como en un gesto de rebeldía, no ha dejado de publicar imágenes que reflejan su deterioro físico y dejan entrever que su salud mental está muy afectada.

Después de impactar con varias instantáneas caracterizado como mujer gracias a la conocida aplicación FaceApp -haciendo saltar todas las alarmas al mostrar su dentadura con varias piezas rotas y otras inexistentes- Camilín ha ido un paso más allá y en la madrugada del miércoles al jueves ha compartido nuevas fotografías que, más que preocupantes, son desoladoras.

Si antes su nombre en Instagram era Camilo Blanes Oficial, ahora es @shelaw123 y se define como "creador de vídeos". Y el primer contenido que ha publicado, a altas horas de la noche, son siete imágenes en las que posa caracterizado como mujer. Y no precisamente gracias a la Inteligencia Artificial.

Y es que jugando al despiste con la posibilidad de cambiar de sexo, el hijo del cantante de 'Vivir así es morir de amor' se ha hecho diferentes selfies con una peluca pelirroja y ropa femenina; un top negro de escote halter y un tanga que no deja nada a la imaginación. Mostrando diferentes estancias de la casa que perteneció a Camilo Sesto, preocupa el desorden y la suciedad que parece acumularse en el salón y en la cocina. Además, ha eliminado de su perfil de Instagram todas las imágenes y tan solo ha dejado las que aparece como una mujer.

Un comportamiento que ha causado tanta preocupación como desolación en su entorno más cercano y especiamente en su madre, desesperada porque no sabe cómo ayudar a Camilo, cuya salud podría correr peligro a tenor de las nuevas e impactantes imágenes que ha publicado en redes sociales.