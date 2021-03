Camilo Blanes confiesa si denunciará la desaparición de objetos de su padre, Camilo Sesto

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de una larga temporada sin noticias suyas, Camilo Blanes ha reaparecido en la capital acompañado por su madre, Lourdes Ornelas, con quien compartió mesa y mantel en un conocido restaurante. Con muy buen aspecto y la amabilidad que le caracteriza, el joven se pronuncia tras la misteriosa desaparición de objetos de valor de su padre, Camilo Sesto, y deja en el aire la posibilidad de emprender acciones legales por el asunto.

- CHANCE: ¿Qué tal Camilo?

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

- CAMILO: Muy bien

- CH: ¿Ya está en funcionamiento el museo de tu padre?

- CAMILO: Todo muy bien

- CH: ¿Se sabe cuándo va abrir?

- CAMILO: No, no sé. Todavía no hay fecha.

- CH: ¿Los trámites van bien?

El tiempo (pulsar sobre el mapa para ver el tiempo de hoy)

- CAMILO: Sin problema

- CH: ¿Vas a tomar medidas legales contra Cristóbal y Eduardo por las cosas que faltaron de tu padre?

- CAMILO: No, no creo, no sé.

- CH: ¿Han faltado muchas cosas?

- CAMILO: Todo está bien

- CH: ¿Vais a seguir investigando ese tema?

- CAMILO: Eso es

- CH: ¿Todavía no habéis interpuesto ninguna demanda?

- CAMILO: Todavía no.

- CH: ¿Estás más recuperado Camilo?

- CAMILO: Todo bien, gracias

- CH: ¿Tu novia bien?

- CAMILO: Fantástico

- CH: ¿No os vais a casar?, ¿no te gustaría casarte Camilo?

- CAMILO: Contigo