Camilo Blanes se pronuncia tras la desaparición de objetos de Camilo Sesto

En los últimos días se ha especulado con la desaparición de diversos objetos de valor y un ordenador que contenía valiosa información de Camilo Sesto de la casa del famoso cantante poco antes de su muerte. Al parecer, el responsable de dicha "desaparición" sería una persona muy cercana al alicantino y se ha rumoreado con que su hijo Camilo Blanes, y la madre de éste, Lourdes Ornelas, estarían pensando en iniciar medidas legales, apuntando directamente a Cristobal Hueto y Eduardo Guervós, mano derecha e izquierda del intérprete de "Jesucristo Superstar" en los últimos años de su vida.

Sin embargo, el conocido como Camilín acaba de desmentirnos dicha información.

- CHANCE: Queríamos preguntarte ante todo qué tal estás.

- CAMILO: Bien, muy bien.

- CH: Preguntarte por todo lo que se ha publicado que parece ser que vais a emprender acciones legales porque habéis echado en falta pertenencias de tu padre, un ordenador, joyas.

- CAMILO: No sé muy bien, no me he enterado porque no lo he visto, pero voy a verlo. No sé nada.

- CH: De momento entonces, no hay ninguna intención de poner demandas por tu parte y por la de tu madre.

- CAMILO: De momento no sé nada. He oído algo, pero pensaba que era pasajero...

- CH: ¿Realmente has echado en falta joyas y el ordenador de tu padre?

- CAMILO: Eso dicen, pero yo es que no sé lo que había ahí previamente y entonces tampoco te podría decir si falta seguro. Por lo menos por mi parte, pero si lo han dicho por ahí a lo mejor es así.

- CH: ¿Te consta que había un ordenador que tenía documentación importante de tu padre?

- CAMILO: Sí... No lo sé, o sea había un ordenador. Ese no está, pero vamos, tampoco era mío.

- CH: En caso de que eso sea cierto, ¿vas a emprender acciones legales?

- CAMILO: Eh, no lo sé. Tendría que saber más para poder hacerlo.

- CH: ¿Contarías con el apoyo de tu madre para poder hacerlo?

- CAMILO: No lo sé, es que primero tendría que saber que es lo que falta y que hay y que no hay. No sé, estoy ignorante de la situación.

- CH: Y para saber que falta, ¿qué vas a hacer?

- CAMILO: Preguntar. Voy a preguntar a la gente que está a mi alrededor, pero no puedo deciros mucho más.

- CH: Cambiasteis de abogados porque con los que teníais no estebáis muy de acuerdo en cómo os habían llevado el tema, ¿verdad? Os habrían cobrado quizás más dinero de la cuenta o eso comentó tu madre.

- CAMILO: Sí, para mí fue tan rápido todo que no tuve realmente opción de esto, de lo otro.. Pasó lo que fue y ya, y realmente yo no sabía ni que estaba pasando.

- CH: Con la gente que fue la mano derecha de tu padre, Eduardo y Cristóbal, ¿la situación cómo está? ¿Tú te llevas con ellos o has hablado?

- CAMILO: Yo por mi parte me llevo con ellos, yo no tengo nada en contra de ellos. Los conozco bien y no tengo en contra de ellos.

- CH: O sea, no crees que ellos se hayan quedado con nada que no les pertenece.

- CAMILO: No lo sé, a mí no me pasaban el reporte como dicen. No, no tengo motivos ni razones para desconfiar de ellos en principio, pero a lo mejor si tengo más información pues a lo mejor sí. Así de primeras...

- CH: Sobre el museo en homenaje de tu padre que se va a abrir en Alcoy, se supone que allí tienen custodiados muchos objetos de tu padre y estaríais un poco preocupados por algunas canciones inéditas que se van a exponer en el museo por si intentan hacer negocio. ¿Sabes algo de eso?

- CAMILO: Yo no. Mi padre tenía más canciones de las que han sido publicadas, inéditas, pero no he oído ninguna salir al aire ni nada.

- CH: También se está hablando que ha habido movimientos de dinero que no están registrados, que no se saben muy bien a donde han ido. No sé si sabes algo al respecto.

- CAMILO: No, tampoco... No, de mi parte no creo, pero no, no sé nada.

- CH: El tema de la música lo tenías un poco apartado. ¿Cómo está?

- CAMILO: Porque ahora mismo el mundo está igual, aparcado entonces tampoco. He intentado por aquí, por allí... Nada.

- CH: ¿Qué esperas encontrarte en este 2021?

- CAMILO: No lo sé, pero algo así espero sorpresas.

- CH: ¿Con tu chica sigues?

- CAMILO: Sí, sí.

- CH: ¿Hay planes de boda?

- CAMILO: Que va, todavía no.