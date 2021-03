Camíns (PP) avisa a Vox sobre posibles pactos en Madrid: "Es importante saber dónde te colocan los madrileños"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, ha sostenido que si fuera necesario alcanzarán acuerdo con Vox tras las elecciones autonómicas pero avisa que habrá que esperar a ver dónde sitúan los madrileños a cada partido para pedir "esto o lo otro".

"Es muy importante saber el lugar donde te colocan los madrileños", ha avisado la 'popular', en una entrevista concedida a Europa Press, tras recordar que además Vox ha expresado en los últimos días que no exigirá entrar en el gobierno si su lista no es la más votada.

El vídeo del día El poderoso mensaje de Rosario y Vanesa Martín en tiempos de pandemia

Camíns ha señalado que ella no puede decirle a otros partidos que pueden o no exigir pero ha subrayado que ellos están dispuestos a sentarse a hablar como hicieron en 2019, cuando finalmente este partido decidió apoyar desde fuera un Ejecutivo de PP y Ciudadanos encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

Para la parlamentaria del PP, no tendrán "ningún problema" en ponerse de acuerdo pero cree que, a más de treinta días de las elecciones, hablar de qué pueden o no pedir o qué se les puede dar es "un poco pretencioso".

"Vamos con toda la humildad a solicitar el voto a los madrileños, explicando lo que queremos. Nos podrá la voluntad de estabilidad de la región frente a 'peleítas' de cuánto me toca a mí y cuanto no", ha apuntado. A pesar de estas palabras, ha subrayado que su objetivo es sacar una mayoría suficiente para no tener que depender "de unos ni de otros".

CS: "FUGA DE APOYOS"

En cuanto a su exsocio de gobierno, Ciudadanos, Camíns cree los últimos movimientos del partido han provocado "una fuga de apoyos electorales que se está reflejando en las encuestas, en sus datos afiliación y en las opiniones vertidas por muchos de sus dirigentes territoriales". Con sus acciones, considera que han hecho "todo lo posible" para quedarse sin representación en la Asamblea.

La 'popular' ha trasladado que no son "un partido confiable porque dicen y hacen cosas bastante dispares" y les ha instado a que decidan qué quieren ser de mayores. Además, ha censurado que la formación de Arrimadas no sostenga el mismo discurso a lo largo de todo territorio nacional.

"Es importante que se aglutine el voto del centro derecha, porque cuando más fragmentado está el espectro de centro-derecha, más posibilidades tiene la izquierda de formar gobierno", ha manifestado.

IGLESIAS BUSCA POLARIZAR

En cuanto a los partidos de izquierda, Camíns ha sostenido que la llegada del candidato de Podemos, Pablo Iglesias, responde a que "el foco político y mediático" está en este momento en la autonomía y a que su Vicepresidencia segunda "no le debía estar divirtiendo mucho".

"No ha pisado una residencia en toda la pandemia a pesar de que el cuidado de los mayores era competencia suya", ha apuntado. Su candidatura no cree que haga daño electoral a Ayuso pero a los que sí se haría daño es a los madrileños en el caso de que la izquierda pudiese gobernar la Comunidad de Madrid.

Para la secretaria general del PP madrileño, Iglesias acude a "polarizar y combatir directamente con la presidenta" y lo que está buscando diciendo constantes "barbaridades" es que se hable de él. "Tienen que decir muchas cosas malsonantes para poder estar en el foco mediático y no le vamos a dar ese gusto", ha trasladado.

Por otra parte, Camíns considera que las últimas declaraciones del portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, responden a intentar "no generar miedo ante los electores" aunque ha recordado que su formación ha sido la primera que firmó en la Cámara regional "una subida de impuestos bastante gravosa para los bolsillos de los madrileños".

"Igual que ha dicho que no va a pactar jamás con Pablo Iglesias y le han tenido que corregir diciendo que eso era una cosa de campaña, ahora dice que no va a subir impuestos... pues será una cosa de campaña", ha concluido.