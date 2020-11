¿Camisas antiarrugas? el sueño que Sepiia ha hecho realidad

MADRID, 2 (CHANCE) Si hay un sueño que tienen la mayoría de hombres que lucen camisa de forma diaria o habitualmente, es encontrar un tejido que sea favorable a no arrugarse, no cederse, no mancharse... Unas premisas que a priori pueden parecer imposibles, pero que Sepiia ha hecho posible gracias a nueva colección EON.

Si hay un sueño que tienen la mayoría de hombres que lucen camisa de forma diaria o habitualmente, es encontrar un tejido que sea favorable a no arrugarse, no cederse, no mancharse... Unas premisas que a priori pueden parecer imposibles, pero que Sepiia ha hecho posible gracias a nueva colección EON. Si visualmente las camisas de EON imprimen un look masculino, elegante y clásico, en las distancias cortas estas camisas alcanzan una nueva dimensión. Es entonces cuando la base tradicional cede el testigo a las exclusivas y sorprendentes innovaciones textiles de Sepiia, que ofrecen una enorme elasticidad y efecto contra el sudor, tecnología antimanchas y antiarrugas que, además, repele todos los líquidos. Proyectando de esta forma una revolución dentro de la camisería tradicional. Esta colección amplifica y define su identidad gracias a una selecta colección de estampados y colores. Que van del blanco nuclear al azul celeste, mezclando rayas y cuadros de diferentes formatos en tonalidades como el verde o el rosa. Y es que esta nueva colección de camisas de Sepiia pretende marcar el camino para una moda que por su perdurabilidad defina el rumbo hacia la sostenibilidad. De esta manera, se apuesta de nuevo por la transparencia en esta colección, que tiene como sello un compromiso ambiental y social. Para corroborar y afianzar dicho compromiso, Sepiia ha firmado una alianza con la reconocida plataforma digital de sostenibilidad BCOME para medir el impacto de sus prendas.