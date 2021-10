La campaña contra el acoso escolar y el Ciberbullying de Vallsur consigue llegar a cientos de jóvenes de Valladolid

· En colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar y de Castellana Properties, el centro comercial vallisoletano ha realizado distintas acciones formativas, talleres, acciones digitales y street marketing, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a que sean capaces de identificar el acoso y no alentar su difusión

Valladolid, 26 de octubre de 2021.- La campaña de visibilización y concienciación sobre el Cyberbullying `No lo hagas, no lo sigas, no lo compartas*, puesta en marcha por el centro comercial Vallsur, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) y Castellana Properties, ha permitido llegar a cientos de jóvenes de Valladolid, con el objetivo de ayudarles a que sean capaces de identificar el acoso y no alentar su difusión.

El centro comercial vallisoletano ha realizado un encuentro en el que ha hecho balance de la iniciativa y se han aportado datos de la incidencia del acoso escolar, un problema social que ha traspasado las relaciones sociales cara a cara, para trasladarse a Internet y a las Redes Sociales. El acto de clausura de la campaña ha contado con el apoyo y la presencia de Doña María Victoria Soto Olmedo, Concejala Delegada General de Educación, Infancia Juventud e Igualdad, quien ha querido apoyar esta iniciativa.

Durante las intervenciones de los responsables de la campaña, el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, ha declarado que "El acoso escolar no es un problema menor, no son cosas de niños. No se circunscribe al ámbito educativo si no que es un problema de derechos humanos. Es necesario un plan nacional y campañas como ésta, que ayuden a visibilizarlo y a combatirlo, y no solo cuando es noticia, por una agresión o un suicidio, sino de manera permanente".

Asimismo, el presidente de AEPAE ha compartido los datos de los últimos estudios: "La incidencia del acoso escolar oscila entre un 9 y un 33 por ciento en España. Escogiendo el estudio más bajo y optimista del 9 por ciento, y confrontándolo con la población escolar, estamos hablando de 500.000 niños, niñas y adolescentes que sufren acoso escolar en España".

Por su parte, Cristina Macarrón Cuartero, directora de Marketing de Castellana Properties, ha puesto de manifiesto este problema social: "El ciberbullying es un problema que, desgraciadamente, ha sufrido un auge los últimos años debido, entre otros factores, al boom de la digitalización y las redes sociales. Con esta iniciativa hemos querido reivindicar unos valores éticos basados en el respeto, dentro y fuera de Internet, y esta campaña nació con el objetivo de visibilizar este problema y de ayudar en las regiones en las que estamos presentes a través de siete de nuestros centros comerciales".

Además, Pablo Pérez, gerente de Vallsur, ha compartido el compromiso permanente del centro comercial con la ciudad de Valladolid: "Queremos colaborar con un problema que está creciendo cada año, y que no podíamos dejar de lado. Como parte activa de la ciudad, tenemos el deber de colaborar para concienciar sobre este problema y ayudar a los más jóvenes a que sean capaces de identificar el acoso e intentar frenar este problema tan grave".

Durante el acto, se ha hecho entrega a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), de un cheque con valor de 12.000 euros, para ayudar en la labor de la Asociación en la prevención del acoso escolar. El dinero recaudado se ha reunido gracias a la acción de Redes Sociales para la que se creó un filtro para decir `no* al acoso en las aulas, y por cada filtro #unfollow compartido, se donaba 1 euro la Asociación. Para finalizar la jornada, la emblemática fuente del centro comercial ha ofrecido un show en el que ha sonado la canción `Vivan las Manos de colores* del grupo vallisoletano Happening, emblema de la música contra el acoso escolar y a favor de la diversidad.

Gracias a esta campaña, con distintas acciones de street marketing y digitales, así como también talleres formativos en colegios e institutos, los jóvenes han tenido la oportunidad de ser partícipes de las charlas impartidas por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, en las que se les ha querido transmitir las claves para aprender a prevenir, detectar y saber cómo actuar frente al Ciberbullying.

Además, tanto jóvenes y mayores han podido experimentar en primera persona qué siente una persona que sufre Ciberbullying. En el centro comercial se instaló la recreación a gran tamaño de un simulador de un móvil, que emitía las frases reales que reciben los jóvenes víctimas de acoso escolar.

Con estas acciones llevadas a cabo en Vallsur, se pone el broche final a la campaña iniciada por Castellana Properties el pasado mes de mayo, en la que siete de los centros comerciales que gestiona la firma se han sumado a esta iniciativa cosechando un gran éxito de acogida para concienciar en las localidades donde están presentes.

Para más información: WEB https://nolosigas.com/

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es