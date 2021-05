Una campaña de Coca-Cola en homenaje a trabajadores esenciales en la pandemia, galardonada en los Muse Awards

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La pieza de Coca-Cola 'Una botella agradecida', un homenaje a los trabajadores que han sido esenciales durante los meses de pandemia, ha sido galardonada en los Muse Creative Award en la categoría Social Media Covid-19 Related, diseñada especificamente para reconocer iniciativas realizadas durante la pandemia.

Según ha destacado Coca-Cola Iberia en un comunicado, el galardón de platino reconoce a todos esos héroes que arriesgaron su vida para que todo siguiera funcionando en un momento en el que el mundo se paralizó como consecuencia de la pandemia.

Coca-Cola decidió "vaciar su icónica botella para llenarla con todos esos héroes anónimos que luchaban contra el virus en primera fila" durante el primer fin de semana de confinamiento.

La animación, desarrollada por el equipo de la agencia Findasense, se lanzó en todas las redes sociales de la marca con resultados "muy relevantes", superando los 10,5 millones de reproducciones a nivel mundial.

En palabras de la directora del Centro de Interacción con el Consumidor de Coca-Cola Iberia, Belén Martínez, 'Una botella agradecida' fue un gesto hacia la sociedad en un momento muy delicado.

"Todo esto pasará algún día, esperamos que pronto, pero la gratitud de Coca-Cola hacia todos los que se enfrentaron a la pandemia siempre permanecerá en la forma de su icçonica botella, que nunca antes se habiía sentido tan llena", ha manifestado.

Tal y como ha señalado Coca-Cola Iberia, la creatividad traspasó fronteras en un momento en el que éstas estaban cerradas convirtiéndose en el símbolo de la marca a nivel mundial con más de 50 mercados adaptando y replicando la acción.

En concreto, desde Armenia a Brasil, pasando por Turquía, Argentina, Colombia o Alemania se sumaron a este mensaje de agradecimiento en aquellas terribles circunstancias.

Esta 'botella agradecida' tuvo impacto más allá de las redes sociales, convirtiéndose en la portada del concierto 'One World: Together at home' y apareciendo en las traseras de los camiones de reparto de la compañía o incluso en los propios envases de Coca-Cola en países como México, Puerto Rico o Ecuador.

"No esperábamos tal repercusión, pero nos sentimos muy orgullosos tras ver la relevancia que ha alcanzado 'Una botella Agradecida', ya que viene a reafirmar el trabajo que desde hace años llevamos realizando desde Findasense para Coca-Cola", ha reconocido el responsable de Client Success en Findasense, José María Martín Laguna.

Para Martín Laguna, "la escucha continua y el profundo conocimiento de las comunidades son las claves para poder generar acciones como esta en tiempo real y reforzando los valores e iconicidad de la marca".