Campanar celebra el "triunfo" en Especial sin olvidar los "duros momentos" del incendio: "Estamos sin palabras"

Catalá destaca que el barrio "ha pasado de una situación muy difícil a la explosión de alegría" de hoy: "Ha dado el campanazo"

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La comisión Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, conocida popularmente como L'Antiga de Campanar, ha celebrado entre abrazos y lágrimas de alegría y emoción el primer premio de sección Especial de estas Fallas de 2024, gracias a la obra del artista Josué Beitia bajo el lema 'Canvi climàtic'.

Los falleros y falleras han asegurado que este "triunfo" les ha dejado "sin palabras" y, al mismo tiempo, han resaltado la "alegría" que conlleva este galardón para el barrio tras los "duros momentos" vividos hace unas semanas por el incendio de un bloque de edificios. "Es algo muy bueno después de todo lo que ha pasado", han apuntado.

Entre saltos y cánticos de "campeones, campeones" y la canción 'We are the Champions' de fondo, los integrantes de esta comisión de Campanar han explotado de alegría cuando han escuchado en la carpa el nombre de su comisión como ganadora del primer premio de la categoría de oro de las Fallas de València.

La plaza en la que confluyen las calles que dan nombre a esta comisión, Monestir de Poblet y Aparicio Albiñana, se ha llenado en apenas unos minutos de multitud de personas que se han desplazado hasta allí para contemplar la ya coronada como la mejor falla de la ciudad de València de las fiestas falleras de este año.

La fallera mayor de L'Antiga, Lucía Marín, en declaraciones a los medios, se ha mostrado, entre lágrimas, "muy emocionada" por este título. "Me encuentro en un sueño, estoy muy nerviosa, muy emocionada y solo puedo llorar", ha reconocido.

"HA TARDADO MUCHO EN SALIR"

En declaraciones a Europa Press, ha incidido en los "nervios" con los que ha vivido a lo largo de la tarde la lectura de premios por parte del presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, que se ha interrumpido durante una media hora por la falta de las actas de algunas de las secciones.

"El premio ha tardado mucho en salir", ha apuntado, aunque, pese a ello, ha celebrado que el resultado ha sido "mejor imposible". "Estoy súper feliz y ahora toca celebrarlo todos juntos", ha continuado.

Respecto a la temática de la falla, que gira en torno a las consecuencias del cambio climático, ha resaltado que tiene un mensaje "espectacular" que "reivindica el cambio de las estaciones". "Cada vez tenemos más frío o calor, por eso las escenas principales son el verano y el invierno, y por detrás de la obra despide el otoño y la primavera", ha explicado.

"MUY BUENO PARA EL BARRIO"

Por su parte, uno de los tres presidentes de la comisión, Rafa Mengó, ha subrayado que este primer premio conlleva también "una alegría para el barrio", mientras que Xelo Salavert ha afirmado que los falleros de L'Antiga están "muy contentos". Además, ha incidido en que este triunfo es "muy bueno para el barrio, después de todo lo que ha pasado" con el reciente incendio.

Mientras, la fallera mayor de València 2023, Laura Mengó, componente de esta comisión, ha reconocido que este primer premio de sección Especial "no lo hubiera imaginado nunca". "Ha sido increíble, muy difícil y estoy muy orgullosa de mi falla", ha manifestado.

Hasta la falla Convento Jerusalén se han desplazado, al finalizar la lectura de premios desde la sede de la Junta Central Fallera (JCF), la fallera mayor de València, Mª Estela Arlandis, y su corte de honor, para felicitar a los integrantes de la comisión. También han acudido la alcaldesa de València, María José Catalá.

"EL CAMPANAZO" DE CAMPANAR

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha celebrado que este galardón haya recaído en una comisión de Campanar, un barrio "muy unido" que ha vivido recientemente "momentos muy duros" con el incendio. "Ha pasado en pocas semanas de una situación muy difícil a la explosión de alegría de la noche de hoy (...), se merecía una alegría como esta y celebrar los éxitos como la noche de hoy", ha valorado.

Catalá ha destacado que L'Antiga de Campanar es una falla "de solera", que "siempre ha estado ahí", que ha sido "cinco veces campeona de sección Especial", y se ha mostrado "muy contenta", además, de que el artista, Josué Beitia, a sus 31 años, es "muy joven" y ha "plantado por primera vez en Especial", un "éxito" que ha augurado que "le va a consagrar" como artesano fallero. "Ha dado el campanazo", ha agregado.