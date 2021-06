Las campañas de Burger King conquistan 'El Sol', festival iberoamericano de la comunicación publicitaria

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las campañas de Burger King han conquistado la 35 edición de 'El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria', que ha premiado la mejor publicidad de los dos últimos años al no haberse podido desarrollar el año pasado por la pandemia de la Covid-19.

Así lo ha dado a conocer la organización del festival, que ha destacado que El Sol de Platino --máximo galardón del certamen elegido por el Gran Jurado entre todos los grandes premios-- ha recaído en la campaña 'Moldy Whopper' de las agencias internacionales David Miami, INGO y Publicis para Burger King.

La 35 edición de 'El Sol' ha repartido ocho Grandes Premios, que han recaído, entre otros, en 'Lola' (la campaña homenaje a Lola Flores), de Ogilvy para Cruzcampo (España), ha obtenido el gran premio en Film.

Por otro lado, 'Stevenage Challenge' de David Madrid para Burger King, ha obtenido los grandes premios en Medios y Digital y Móvil; y 'Moldy Whooper' de David Miami, INGO y Publicis para Burger King, ha conseguido los grandes premios en Campañas Integradas y Producción.

'If you are outdoors, you need to protect yourself', de McCann Lima para la Liga Peruana Contra el Cáncer (Perú), ha conseguido el gran premio en Exterior; mientras que 'Menú para vacas de BK', de We Believers para Burger King (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Relaciones Públicas. Además, 'El Clásico de la Historia' de We Believers para Corona (México), ha logrado el gran premio en Branded Content.

En esta edición del festival 'El Sol' han quedado desiertos los grandes premios de Diseño, Activación y Experiencia de Marca, Audio, Medios Impresos e Innovación.

El premio especial Transformación de la Marca ha sido concedido a China, por su campaña 'Sé más viejo' para Adolfo Domínguez; y El Sol de oro a la Mejor idea internacional ha recaído en 'Moldy Whooper', de las agencias internacionales David Miami, INGO y Publicis para Burger King.

Por su parte, We Believers se ha coronado como Agencia del Festival y Mejor Agencia Independiente. Estos galardones se han otorgado a la agencia en función de los premios obtenidos por sus campañas 'Menú para vacas de BK' y 'El Clásico de la Historia'.

Además, Audi ha recibido el premio al Anunciante del Año, que reconoce la trayectoria creativa de un anunciante; y el premio Jóvenes Creativos, con el que El Sol e Iberdrola ponen en valor el talento de los estudiantes de publicidad, ha premiado con el Sol de Oro el trabajo 'Smart Stays', realizado por estudiantes de la Miami AD School Madrid.

En total, los jurados han concedido 185 galardones en las 15 secciones oficiales a concurso: 42 oros, 55 platas, 78 bronces, 8 grandes premios, el premio Transformación de la Marca y 1 Sol de Platino.

Finalmente, el ranking de premios por países lo ha liderado España, con 116 premios, seguido de Estados Unidos (36 premios), Perú (13 premios) y Argentina (10 premios).