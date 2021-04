Campo confía en que el acuerdo con el PP para renovar el CGPJ siga "hecho" y se materialice "más pronto que después"

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado este viernes confiado en que el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de otras instancias como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional (TC), siga "hecho" y se materialice "más pronto que después", porque "no hay alternativa".

Así lo ha aseverado el ministro en el transcurso de un encuentro informativo de Europa Press Andalucía celebrado en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde también han participado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia y Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

El vídeo del día Llegada de Sánchez a Dakar (Senegal)

Han asistido al encuentro, entre otros representantes institucionales, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Sobre la renovación pendiente del CGPJ, el ministro de Justicia ha aseverado que "tiene que haber acuerdo", porque "no hay alternativa", y ha advertido de que "cargarnos las instituciones es cargarnos la democracia".

Por eso, ha dicho estar "convencido de que, como no hay otra alternativa, más pronto que después tendremos renovación" no sólo del órgano de gobierno de los jueces, sino también de otras instituciones como el TC y el Defensor del Pueblo, porque "no podemos ralentizar el funcionamiento de instituciones por intereses coyunturales o partidistas", y "entre todos tenemos que buscar la solución y ya".

Juan Carlos Campo ha considerado "un déficit" en la actual democracia española que no se haya procedido ya a la renovación pendiente del CGPJ, y ha sostenido que el "acuerdo" para ello "estaba hecho" hace unas semanas aunque "no se anunció", pero sigue "esperanzado en que esté hecho".

Ha agregado que "el problema está en que hay un bloqueo", porque para la renovación del Consejo se requiere "un acuerdo de partidos" y por ahora no se logra el "necesario consenso".

Se ha detenido especialmente en destacar que el PP resulta "fundamental" para alcanzar ese consenso, y en esa línea ha subrayado que "en una reforma de Estado no se puede quedar fuera un partido que ha vertebrado este país" y al que él, según ha añadido, ha ofrecido "volver al pacto de Estado por la Justicia" suscrito ahora hace 20 años entre el PP y el PSOE, así como "reforzar" el órgano de gobierno de los jueces proponiendo, por ejemplo, que "todos los nombramientos reclamen tres quintos, 13 votos" de apoyo.

ESPAÑA, UNA "DEMOCRACIA PLENA"

El ministro también ha defendido que "España es una democracia plena y existe la división de poderes", y que una gran mayoría de jueces entienden que son "rabiosamente independientes". En esa línea, ha advertido contra el "ruido interesado" que cuestione esa realidad, porque "nadie debería dudar que la justicia es buena", aunque sí ha admitido que se dude de la "efectividad" de la misma.

Además, ha puntualizado que el hecho de que España sea una "democracia plena" no significa "que no haya problemas y conflictos", y, de hecho, ha sostenido que el que aparezcan éstos "no es malo", y la cuestión principal es ver "cómo los resolvemos", y "es verdad que tenemos que engrasar ciertos mecanismos democráticos".

En todo caso, el titular de Justicia ha incidido en defender que el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces es "rabiosamente constitucional" y "no es verdad que sea un reparto de cromos". "El sistema es bueno, pero lo prostituimos", ha advertido también.

MARÍN: "LA GENTE PIDE QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES"

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín (Cs), ha manifestado al respecto de esta cuestión que "la gente en la calle lo que te pide es que los jueces elijan a los jueces", y ha señalado que "el consenso es deseable, pero no siempre es posible", y al hilo se ha quejado de que, en la pasada legislatura en Andalucía, por falta de acuerdo entre PSOE-A y PP-A, Ciudadanos se quedó fuera de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración de la RTVA "pese a que era un derecho que nos habían dado los ciudadanos".

Ha agregado que cree que "la mejor fórmula" de cara al CGPJ es "buscar un sistema que permita que la percepción que tienen los ciudadanos" de la Justicia y su posible falta de independencia "desaparezca", por ejemplo haciendo que "los jueces elijan a los jueces" y el Congreso de los Diputados después lo ratifique.