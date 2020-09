Campo enmarca las críticas de Iglesias y Garzón sobre el Rey en la libertad de expresión y pide "rebajar la tensión"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha enmarcado este lunes las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el Rey Felipe VI en la libertad de expresión, al tiempo que ha pedido "rebajar la tensión".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Campo ha reconocido que su opinión en relación al monarca dista de las de sus compañeros de gabinete, aunque ha descartado revelar si le incomodan.

"No es la actuación de este ministro sentirse incomodado. En el ejercicio de la libertad de expresión, han dicho lo que consideraban. Yo me manifiesto en otro sentido. Me he pronunciado en otras ocasiones y creo que los oyentes saben que mis manifestaciones son otras", ha apuntado.

El titular de Justicia se ha expresado así después de que Iglesias reclamase "respeto institucional" al monarca, algo que, según apuntó, "significa neutralidad política de la jefatura del Estado". Además, el líder de Podemos recordó el pasado viernes que el artículo 1.2 de la Constitución recoge que "la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado".

Por su parte, Garzón tildó de "insostenible" la posición de la monarquía, a la que recriminó incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar "contra el Gobierno democráticamente elegido" en referencia a la polémica ausencia del Rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra en Barcelona.