Campo fija en la "eficiencia" la clave para diseñar el modelo de Justicia

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha fijado la "eficiencia" como el "núcleo de la actuación" para diseñar el modelo de Justicia para España con el horizonte del año 2030.

Juan Carlos Campo, que ha intervenido este miércoles en Pamplona en el Foro Ser Navarra, organizado por la Cadena Ser, ha afirmado que la eficiencia es "la placa base para articular todo el sistema de Justicia" y ha asegurado que "eficiencia significa una manera moderna de afrontar los problemas, cosa que en la Administración de Justicia no está". Como ejemplo, ha señalado que "la idea del teletrabajo era una quimera" al inicio de la pandemia y "hoy podemos decir que se ha dado un salto cualitativo".

Al acto celebrado en Pamplona han asistido el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández, y el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, además de varios magistrados y abogados navarros.

Durante su intervención, Juan Carlos Campo ha destacado que en un contexto de pandemia, de cambio climático o de revolución digital, la Justicia "adquiere un papel fundamental" y ha afirmado que quiere hacer "por primera vez un diseño entre todos de cuál es la Administración de Justicia que necesitamos".

Además, el ministro ha señalado que, "con todo el ruido que nos rodea, Justicia está sacando leyes con un arco parlamentario absolutamente cohesionado" y ha citado por ejemplo la ley de discapacidad, la ley orgánica de violencia, o la ley de registro civil. "Ese es el sello que queremos poner a algo que se denomina 'Justicia 2030", ha afirmado.

Campo ha asegurado que "esto va más allá de un Gobierno o de un ministro" y ha esperado que en 2030, quien esté al frente del Ministerio "tenga tanta pasión por reforma al Administración de Justicia" que él mismo. "No quiero revolución, quiero evolución, quiero diseño, quiero que el ciudadano sea el centro de cada uno de los ejes", ha señalado.

En ese sentido, ha abogado por una "nueva oficina judicial para dotar de la flexibilidad necesaria para que podamos jugar y amoldarla en función de las necesidades". "Es clave la flexibilidad", ha insistido.

Además, Juan Carlos Campo ha afirmado que la intención es "crear la idea de Justicia en el municipio, un referente en Justicia en el que se pretende articular todos los problemas de Justicia que puedan tener los ciudadanos".

El ministro ha entroncado esta idea con la del reto demográfico ante la despoblación en distintas zonas de España y ha afirmado que hay ciudadanos que no sólo no están en el reto digital sino que "no han llegado a la hora analógica". Así, ha explicado que hay que garantizar a estos ciudadanos el acceso a la Justicia. Para ello, se prevé la creación de 350 nuevas plazas de funcionarios de Justicia.

Por otro lado, el ministro ha incidido en la importancia de trabajar por la conexión de los sistemas informáticos que actualmente están operativos en las distintas Comunidades Autónomas.

"El problema es que la arquitectura constitucional que nos dimos es compleja, el Estado Autonómico también tiene un reflejo en el ámbito de Justicia", ha explicado, para señalar que cada Comunidad ha ido desarrollando sus propios sistemas informáticos y no existía interoperatibilidad entre ellos. Así, ha abogado por trabajar para facilitar su conexión.

EL CONSENTIMIENTO EXPRESO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES

Durante el coloquio, el ministro ha sido preguntado por el abogado Eduardo Ruiz de Erenchun sobre su opinión acerca de la introducción del consentimiento expreso en las modificaciones legales relativas a las agresiones sexuales y ha considerado que "vamos en el buen camino". "Estamos haciendo esfuerzos para completar en la norma esa exigencia. Creo que vamos en el bueno camino", ha señalado, añadiendo que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General deben elaborar sus informes, y que además se abrirá al debate parlamentario. "Lo que tiene que quedar muy claro es que el que lo lea tiene que tener muy claro a qué se está refiriendo", ha afirmado.

Además, el ministro ha dicho que le "preocupa muchísimo la modernización del lenguaje jurídico" y ha considerado que "uno de los grandes problemas es que la ciudadanía no nos entiende". "Tenemos que avanzar muchísimo, porque un lenguaje que no se entiende es un lenguaje que no se puede compartir", ha dicho, señalando que el Ministerio ha suscrito un convenio con la Real Academia Española para adecuar el lenguaje jurídico.