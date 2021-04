Campo insta a Abascal a condenar crímenes franquistas en respuesta a Bildu, que pide el cuadro de Picasso para Gernika

El senador Elejabarrieta pide al Gobierno que declare la responsabilidad del franquismo en el bombardeo de la localidad vasca

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha instado al líder de Vox, Santiago Abascal, a condenar los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, reprochándole su "preferencia sobre el dictador Franco frente a gobiernos democráticos", en el marco del Pleno del Senado celebrado este martes.

"El Gobierno de España y los partidos que lo conforman han condenado en no pocas ocasiones los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, cosa que, por cierto, otros partidos aquí presentes no han hecho. Me gustaría oír al señor Abascal, que ya confesó su preferencia sobre el dictador Franco frente a gobiernos democráticos", ha dicho Campo, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta.

Elejabarrieta, que ha aprovechado para volver a pedir que el 'Gernika' de Picasso sea trasladado a la localidad vasca, ha reclamado a Campo que, coincidiendo con el 84º aniversario del bombardeo de las aviaciones alemana e italiana sobre este municipio, que se cumplió el 26 abril, "el Gobierno reconozca la autoría y responsabilidad del franquismo" en este hecho.

"Gernika fue arrasado por bombarderos nazis y fascistas italianos en apoyo a y bajo la responsabilidad del ejército sublevado nacional con el dictador Franco a la cabeza", ha recalcado el parlamentario vasco, denunciando que, "durante los 40 años de dictadura, el Estado no solo no asumió los hechos sino que, además, los manipuló de manera torticera responsabilizando de la destrucción de Gernika a rojos y separatistas vascos".

Elejabarrieta ha urgido al Ejecutivo a "corregir esta anomalía histórica, esta desmemoria histórica", advirtiendo ya en contra de "el viejo y caduco argumento de que su Gobierno no tiene nada que ver con la dictadura franquista y eso les exonera de responsabilidad alguna". "Hoy tienen la oportunidad de demostrarlo, tal y como hicieron la Alemania post Hitler, la Sudáfrica post Apartheid y la Argentina post Videla", ha exhortado.

Además, ha alertado de que "los herederos biológicos e ideológicos de los que pilotaban los aviones nazis, los herederos de los fascistas franquistas que ordenaron bombardear Gernika, siguen entre nosotros". "No olvidemos, no nos descuidemos, al fascismo hay que combatirlo día a día en todos los frentes desde la memoria. Con la misma firmeza y convicción que lo dijimos entonces, lo repetimos hoy: No pasarán", ha remachado.

NUEVA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Campo, por su parte, ha vuelto a condenar el bombardeo de Gernika, al que se ha referido como "una atrocidad" perpetrada por la aviación cóndor alemana y la aviación legionaria italiana que sirvió de "ensayo general de la guerra total que se llevaría a cabo durante la Segunda Guerra Mundial con bombardeos contra la población civil y, sobre todo, indefensa".

Asimismo, ha calificado el franquismo como "uno de los peores periodos de la historia de este país", reivindicando que "gracias a este Gobierno el dictador ya no descansa en un monumento público erigido con el sufrimiento de muchos para vanagloriar su figura"

También ha querido destacar la ley de memoria histórica aprobada en 2007 y el anteproyecto de la ley de memoria democrática que fue aprobado el año pasado como "un paso más en la reparación moral y en la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura franquista, incluyendo el repudio y la condena del golpe de Estado y la posterior dictadura".

El ministro de Justicia ha llamado la atención sobre el hecho de que la nueva ley fijará el concepto de víctima con arreglo a "parámetros internacionales de Derechos Humanos" y declarará nulas todas las condenas y sanciones dictadas durante la guerra civil y el franquismo, entre ellas la del ex presidente catalán Lluís Companys.

"Las políticas de memoria democrática son, en el seno de la sociedad democrática, un deber moral indispensable para neutralizar el olvido y evitar la repetición de esos episodios trágicos de la historia", ha sostenido, al tiempo que ha apostillado que, como "no solo se trata de leyes, para 2021 hay más de 11 millones de euros presupuestados para impulsar estas políticas".