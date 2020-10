Campo niega que haya una "huida" de jueces en Cataluña: "Hay un problema estructural"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha admitido este martes en el Senado que en Cataluña hay un "problema estructural" debido a las plazas vacantes en la carrera judicial en esta comunidad autónoma, pero ha negado que esto signifique que los jueces "huyan".

"No hay huida de jueces en Cataluña. Hay que distanciarse del ruido, sobre todo del ruido ideológico", ha contestado el titular de Justicia a la senadora de Ciudadanos Lorena Roldán, que ha preguntado durante la sesión de control si el Gobierno plantea "tomar alguna acción para acabar con el éxodo masivo de jueces a Cataluña".

Campo, que ha subrayado que este hecho "no responde a ninguna coyuntura", ha apoyado su respuesta en datos estadísticos de jueces en práctica del conjunto desde 1996 hasta 2020, elaborados por la Escuela Judicial --que tiene su sede en Barcelona-- para indicar que desde el principio de ese periodo "solo 247 procedían de Cataluña, 584 de Andalucía y 558 de Madrid".

"Esta misma tendencia se encuentra en los fiscales. Solo un 8 por ciento tenian su vida vinculada en Cataluña", ha añadido, al mismo tiempo que ha destacado que "este bajo porcentaje de jueces y fiscales no se ha traducido de manera significativa en ningún movimiento de movilidad".

CUANDO LA SITUACIÓN ERA "MÁS COMPLEJA" PERMANECÍAN EL 95 POR CIENTO

Asimismo, ha señalado que según las estadísticas elaboradas por el Poder Judicial sobre la estructura demográfica de la carrera judicial, "si en 2006 permanecieron en Cataluña el 83 por ciento de los jueces, en 2019 lo hacieron un 91 por ciento", mientras que un año antes "cuando la situación era más compleja, permanecían el 95 por ciento".

Con todo ello, Campo ha afirmado que "es cierto que hay un problema estructural", pues así lo demuestra la "última promoción" de la Escuela Judicial, donde 56 de los 62 nuevos jueces que recibieron su despacho el pasado 25 de septiembre irán destinados a dicha comunidad autónoma, pero ha asegurado que es un asunto que está presente el ministerio que dirige.

Sin embargo, Roldán no comparte la visión del ministro de Justicia y considera que no es "casualidad" que un alto porcentaje de los nuevos jueces vayan destinados a Cataluña "de manera forzosa". "Estamos hablando de una auténtica diaspora", ha dicho la senadora, que ha atribuido esta situación al independentismo catalán porque "les molesta la justicia".

Según la senadora de Ciudadanos, los jueces no quieren estar en Cataluña porque no quieren arriesgarse a ser "señalados" y porque no cuentan con la "defensa" del Gobierno, pues, en su opinión, "permite" que "ministros de Podemos y socios de investidura" sean los "primeros en atacar al Poder judicial".

"Eso no es convivencia, eso es vivir bajo el yugo del separatismo", ha destacado, al mismo tiempo que ha lamentado que debido a esta situación "los que respetan la ley cedan ante los que abusan".