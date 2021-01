Campo ve "francamente difícil" que la Abogacía del Estado pueda pronunciarse sobre indultos antes del 14F

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado este miércoles de "francamente difícil" que la Abogacía del Estado pueda tener listo el informe sobre los indultos a presos del 'procés' que le ha solicitado el Tribunal Supremo antes de la cita electoral catalana del 14 de febrero.

Preguntado por este asunto al término de una mesa redonda mantenida con exministros de Justicia sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), Campo ha señalado que no tiene una "bola de cristal", si bien aún no ha despachado sobre este asunto con la Abogada General del Estado, que no cree que tenga una respuesta en pocos días.

Además, ha apuntado que los expedientes de indulto son individuales, y cada uno "tiene vida propia" porque han que estudiar las circunstancias concurrentes en cada caso, por lo que "académicamente" le molesta que se hable en singular sobre el indulto a los presos del 'procés".

"Habrá que ver los informes y cómo se decanta el Tribunal Supremo, y al final de todos estos trámites este ministro llevará al Consejo de ministros una propuesta", ha dicho.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solicitó este martes a la Abogacía del Estado un informe que valore la petición de indulto realizada respecto a los doce condenados por el 'procés' independentista en Cataluña, al ser parte perjudicada por la actuación de los penados por sedición y malversación de fondos públicos.

La Sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.

Tras analizar los argumentos de las dos acusaciones que ejercieron en el juicio, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' --Jordi Cuixart y Jordi Sànchez--; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras sólo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al Ministerio Público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado.