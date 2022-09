Campo Viejo, la bodega española más premiada en la New York International Wine Competition

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Campo Viejo se ha convertido en la bodega española má premiada en la duodécima edición de la New York International Wine Competition, según ha informado la bodega en un comunicado.

En concreto, la organización ha reconocido por quinta vez en su historia a Bodegas Campo Viejo como 'Spain Winery of the Year', un premio que se acompaña de la medalla de Oro al vino Campo Viejo Garnacha 2020 y Campo Viejo Reserva 2016, así como de la medalla de Plata a Campo Viejo Rosé 2020.

Esta no es la primera vez que la NYI Wine Competition rinde homenaje a esta bodega riojana, habiéndose concedido en 2016 el premio de 'Rioja Winery of the Year', mientras que en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022, fue el premio 'Spain Winery of the Year' el que reconoció la labor de la bodega española, convirtiéndola así en la bodega de La Rioja más premiada de la historia de la competición neoyorkina.