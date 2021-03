Campofrío y Pescanova, primeras firmas de alimentaciónen entrar en el negocio de los restaurantes virtuales

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Campofrío Smart Solutions y Pescanova Fish Solutions, las divisiones de hostelería de ambas compañías, se han unido al grupo de restauración Sagar para entrar en el negocio de los restaurantes virtuales, según han informado en un comunicado.

En concreto, 'Napoletta by Campofrío', 'The Hot Dog Corners by Oscar Mayer', y 'PeZcado Capital by Pescanova' son los nuevos establecimientos virtuales que ya se encuentran disponibles en una prueba piloto que se está testando en Madrid.

De esta forma, Campofrío y Pescanova se adaptan a los nuevos patrones de consumo a través de un modelo de negocio rentable y replicable que se abre en Madrid y que será exportable a toda España para dar respuesta a los más de dos nuevos millones de consumidores que desean disfrutar del restaurante en casa.

"Con esta unión queremos poner a disposición del consumidor final nuestra experiencia en el sector hostelero abriendo al público la posibilidad de disfrutar de la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos con recetas exclusivas que, además, permiten al consumidor diseñar sus propios menús", ha explicado Jesús Puig, Food Service New Business Development Director de Campofrío.

Por su parte, el director comercial de Food Service del Grupo Nueva Pescanova, Antonio Henares, ha señalado el cambio de tendencia en los hábitos de consumo de los españoles. "Conscientes de esta creciente demanda, hemos querido adaptar nuestra oferta a este nuevo estilo de vida. A partir de ahora, los amantes de los alimentos del mar podrán disfrutar de los productos más tradicionales de Pescanova con recetas innovadoras, pero, sobre todo, de una manera fácil, rápida y sin moversede casa", ha explicado.

De esta forma, Campofrío y Pescanova, con esta apuesta innovadoras, buscan crear un modelo de negocio rentable y replicable que podrá ser exportable a toda España a través de franquicias.