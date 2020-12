Las Campos se reúnen para felicitar la Navidad como antaño

MADRID, 23 (CHANCE)

Como han pasado los años... pero María Teresa Campos no cambia, se ha reunido con sus hijas para dar la bienvenida a la Navidad junto a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Las tres se han sentado con la matriarca del clan para decorar la casa de la comunicadora y nos han regalado una bonita estampa navideña.

Como de costumbre las tres han tenido algunas diferencias a la hora de montar el árbol de Navidad, aunque de broma porque ya sabemos que el humor que tienen las Campos es muy exagerado. María Teresa Campos aseguraba que: "Yo siempre tengo ganas de Navidad" y Terelu sin embargo ha confesado: "A mí no me gusta mucho la Navidad ya sabéis" a lo que la matriarca le ha respondido: "Pues entonces iros y lo pongo yo sola".

Lo cierto es que el vídeo que ha subido María Teresa Campos a su canal de Youtube nos ha recordado al reality de 'Las Campos' porque hemos visto a las tres igual de relajadas y de nerviosas a la verdad.

Tanto han hablado las tres Campos que Terelu ha confesado que desea que pasen las fechas de la Navidad y además que sigue sin querer tener pareja: "A mí me gusta el 7 de enero, me tengo que hacer una camiseta que diga 'He sobrevivido al 7 de enero'. Yo no he dicho que no me gusten los hombres, yo estoy con muchísimos hombres, pero no quiero ninguno de relación, pero no tengo una fobia a los hombres".

"Ahora no tengo nada que darle a un hombre" ha confesado María Teresa Campos cuando estaban hablando de que tanto ella y su hija Terelu siempre servían el mejor trozo de pavo a un hombre. En este caso, la comunicadora no tiene nada que darle a nadie, ni comida, ni nada.