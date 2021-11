Camps carga contra Puig tras ser absuelto y le acusa de gastar un millón de euros para alargar su proceso

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Francisco Camps, ha cargado este jueves contra el actual presidente del Gobierno regional, Ximo Puig, a quien ha acusado de gastar cerca de un millón de euros de dinero público para alargar el proceso judicial contra él al presentar varios recursos a través de la acusación popular.

"Antes Puig recurría con dinero de su partido a través de abogados del PSOE y desde que es presidente, los recursos los hace con la abogacía de la Generalitat, que pagamos entre todos los valencianos", ha indicado Camps, que ha cifrado en casi un millón de euros el gasto por este asunto.

Camps ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que se conociera el archivo de la novena causa en su contra, en este caso por el contrato por el que la Generalitat asumió en julio de 2011 --en sustitución de Bancaja-- la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad.

Esta era la última causa que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera, con lo que le queda una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

"EL MOROSO PUIG AÚN NO ME HA PAGADO LAS COSTAS"

Camps ha señalado que Puig lleva la acusación popular y que incluso recurrió la absolución en una causa anterior decretada por jurado popular, aunque finalmente el Tribunal Supremo le dio la razón a él. "El moroso Puig todavía no me ha pagado las costas que me debe de la causa judicial del recurso ante el Supremo", ha indicado en declaraciones a la cadena Cope, recogidas por Europa Press.

En esta misma línea se ha quejado de que a pesar de que ha colaborado con la justicia y les ha demostrado que las pruebas que había contra él eran falsas pero que aún así le tienen "cogido" porque si deja de estar imputado, "Puig deja de ser presidente", ha afirmado.

UNA MANO POLÍTICA PARA ALARGAR EL SUFRIMIENTO

En esta misma línea, Camps, se ha mostrado convencido de que hay una mano política "por lo menos para alargar el sufrimiento" porque las distintas causas y recursos se han ido sucediendo en el tiempo y "muchas de ellas" han coincidido con periodos electorales.

"Siempre ha estado la acusación popular detrás de mí, el señor Puig fue personalmente el que firmó las denuncias y el que ha recurrido todas las causas que fueron archivadas porque yo no solo he ganado absoluciones, he ganado reaperturas de absolucoines", como la que se archivó este miércoles.

Finalmente se ha mostrado convencido de que el juicio por la última causa que le queda saldrá para las próxima elecciones autonómicas y municipales, previstas para 2023 para hacer "el mayor daño posible" a su presencia en el banquillo de los acusados.