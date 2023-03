Canales Rivera y Carmen Alcayde... ¿tonteo a la vida?

MADRID, 15 (CHANCE)

Parece que la soltería le está sentando muy bien a Canales Rivera, a quien se le relaciona ahora con la recién separada Carmen Alcayde. Sin esperarlo, esta tarde se hablaba en el directo de 'Sálvame Diario' de un posible tonteo entre los dos colaboradores y, sin dudarlo, la periodista llamaba a Kiko Hernández para desmentir -aunque con risas- la noticia.

"No, no estoy liada con Canales Rivera" confesaba la colaboradora y además, aseguraba que "no me lo he planteado" porque "no estoy en esto". Aunque no sabemos a que se refiere con 'esto', Carmen se ha divorciado recientemente del padre de sus hijas y el que ha sido el gran amor de su vida, un hecho que ella misma detallaba en el programa entre lágrimas.

Jorge Javier Vázquez escuchaba a su compañera y enseguida comentaba que "conozco a Carmen Alcayde, está hablando sonriendo, no digo más" y, acto seguido, escuchábamos a la colaboradora reírse sin parar... pero, ¿es cierto que ha habido tonteo entre ambos o es solo un 'rumor' del programa?

Carmen sí que ha confirmado que Canales le parece "un chico guapo, pero nada más" y, por su parte, su compañero ha respondido con un "sí" rotundo cuando se le ha preguntado si le parece una mujer atractiva. Eso sí, aunque aparentemente no ha pasado nada entre ellos, la llamada terminaba con la periodista volviendo a asegurar que "no he tenido nada con él".

Hace unos días, el torero desvelaba en 'Sálvame' que "No vivo ya en pareja y mi situación es de libertad absoluta", después de que salieran unas imágenes comprometidas con otra persona en una discoteca. Ahora, el sobrino de Paquirri disfruta de su soltería y, quién sabe, quizás conecte con Alcayde y juntos creen una 'carpeta' en el programa.