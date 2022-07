Canales Rivera explica las ausencias en el Festival Taurino en homenaje a la familia Rivera

MADRID, 17 (CHANCE)

Este sábado tuvo lugar el Festival Taurino en homenaje a la Familia Rivera y como no podía ser de otra manera, Canales Rivera no pudo faltar. El torero se mostraba ante las cámaras muy emocionado y feliz de poder llevar a cabo este evento después de dos años de parón debido a la pandemia originada por la Covid.

Europa Press hablaba con Canales Rivera y agradecía el apoyo y participación de su primo Cayetano Rivera en el homenaje a su familia: "Caye lleva pasado un quinario con su mano y ha hecho un esfuerzo titánico para poder estar aquí. De lo cual, no solo se lo agradezco yo sino que se lo agradecemos todo el pueblo de Vejer y todos los aficionados que hemos venido".

Eso sí, el colaborador de televisión defiende que Kiko Rivera no puede acudir por compromisos profesionales y bromea con organizar el siguiente homenaje en un día en el que el dj pueda acudir: "ya sabéis que ahora mismo, forma parte de ese equipo de dj nacionales magníficos, afortunadamente, al que le va estupendamente y está trabajando todos los fines de semana el año que viene se lo vamos a organizar entre semana para que se venga con nosotros".

Desconoce si Francisco Rivera acudirá al homenaje debido a la apretada agenda que tiene: "bueno, no sé si al final, consciente es lo que pasa que francisco ya sabéis como es. Lleva dos mil cosas a la vez entre tele, empresario, familia, vacaciones. Saberlo lo sabe, a su casa viene y si estuviese, yo como todos, feliz".

Su pareja, Isabel Márquez, también ha acudido para apoyarle en este día tan importante y es que no cabe duda de que la relación entre ambos está más que consolidada: "también, también. Ella también está por aquí" y añade "pues sí, la verdad es que sí. Esto se toma con mucho cariño y mucho afecto, mucha ilusión y echando de menos a muchísima gente".

El torero nos reconoce que la plaza de toros es el ámbito en el que más cómodo se encuentra, aunque trabaja cada día para sentirse más a gusto en los platós de televisión: "yo es que aquí estoy en mi hábitat natural y esto es lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir feliz, lo que me hace seguir adelante en todos los proyectos que hago y que cuentan conmigo, como en este caso, un programa de televisión, que me cuesta trabajo pero bueno, es como todo".