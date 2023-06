Canales Rivera nos desvela si conoce o no a María Cerqueira

MADRID, 4 (CHANCE)

El viernes vivimos un momento súper especial en la Basílica de San Miguel de Madrid con la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Muchos fueron los colaboradores de televisión que acudieron al enlace, pero todas las miradas apuntaban a Canales Rivera, por eso de que está hecho un 'ligón' y podría encontrar de nuevo el amor. Aunque no hubo suerte, el torero sí que nos habló de todos los temas de actualidad que le rodean.

En cuanto a su primero Cayetano Rivera, asegura que "es un tipo maravilloso. Es espléndido, cariñoso, amable, familiar y muy amigo de sus amigos" y nos reconocía, entre bromas, que le tiene envidia por eso: "Entonces, sí, le tengo mucha envidia, no se puede ser más guapo".

Eso sí, el colaborador de televisión nos aseguraba que todavía no ha conocido a María Cerqueira, la nueva ilusión de su primo: "yo no sé quién es", pero se alegra de que su primo sea feliz: "yo es que él, estando bien, todo lo que le rodee me gusta".

Además, el torero también quiso tener presente a Eva González y le dedicó unas bonitas palabras, ya que siempre se portó bien con él: "es que ten en cuenta que Eva ha sido su mujer hasta hace un rato y, además, es la madre de su hijo. Entonces, yo ¿qué os digo? Además, Eva conmigo siempre ha sido más que cariñosa y amable".

Canales espera que tanto ella como su primo sean felices por separado: "yo creo que es lo que deseamos todos. Él tiene su bebé con ella, ha compartido muchísimos años, ella es una mujer maravillosa, se han cuidado y protegido durante muchísimos años. Todo lo que deseamos los que les hemos querido es que cuanto mejor, mejor".

Por otro lado, el colaborador nos asegura que está muy feliz actualmente sin pareja estable: "sí tengo que decir que estoy bien, que estoy feliz, que estoy con quien quiero y disfruto de quien quiero y estoy bien" y a pesar de que "de una boda sale otra boda" él considera que "estoy bastante bien como estoy".

Aunque vio invitadas muy guapas en la boda de Kiko y Marta, Canales no ha notado complicidad con ninguna: "no es que me haya hecho tilín, es que es una boda donde hay mucha gente guapa, mucha gente simpática, mucha gente conocida y que conociendo a Kiko, se ha hecho todo con todo el cariño y toda la sinceridad que el transmite".