Canales Rivera responde a su tío Antonio tras negar que sea él el heredero universal de 'Riverita'

MADRID, 31 (CHANCE)

Cuatro meses después del fallecimiento de José Rivera, 'Riverita', José Antonio Canales Rivera confesaba en el programa 'Sálvame' que su tío - a quien estaba muy unido y de quien cuidó en sus últimos años - le había nombrado heredero universal en su testamento, asegurando que además de bienes como la casa de Barbate habría heredado sus deudas y tenía que ver muchas cosas y si le compensaba tal honor.

Unas declaraciones que el hermano de 'Riverita' y Paquirri, Antonio Rivera, no tardaba en salir a desmentir, afirmando ante nuestros micrófonos que no se la dejó entera a su sobrino José Antonio sino que la había repartido como él había querido, incluyendo a otra gente además de al hijo de su hermana Teresa, con quien tenía una relación muy especial.

Al margen del desmentido público de Antonio Rivera, José Antonio continúa disfrutando de sus aficiones y ha acudido a la corrida de Morante de la Puebla y Roca Rey en Aranjuez sin querer entrar en polémicas con su tío. "No creo que sea el momento ni la pregunta oportuna ni el sitio donde yo pueda explicar ni decir nada", aseguraba muy serio cuando le hemos preguntado por la herencia de 'Riverita', admitiendo que está "feliz" de que su tío "contara conmigo siempre", y señalando que "aunque no dejara nada, el cariño y el respeto lo va a tener siempre".

Muy tranquilo y sin desmentir a su tío Antonio, Canales Rivera ha asegurado que "la herencia lleva unos trámites y cuando salga y esté todo claro haré declaraciones y me explicaré. Hasta que no me lo comuniquen no sé". "Todas las herencias son costosas" y esta no iba a ser menos, admite, como te mostramos en el siguiente vídeo.