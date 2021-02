Canarias afirma que sigue esperando a que Ayuso responda a la petición de solidaridad territorial ante la inmigración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que sigue esperando a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responda a la petición de solidaridad territorial ante la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago desde hace aproximadamente un año.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, el máximo dirigente regional ha criticado que haya partidos --en relación al PP-- que en las islas mantengan un discurso y que los políticos de la misma formación en la Península tengan otro.

"No es ni coherente ni serio que haya aquí partidos políticos que digan que Canarias no puede ser una cárcel y que no se puede quedar aquí toda la inmigración y, a la vez, estén diciendo en el Congreso que no pueden llegar inmigrantes irregulares a la Península", aseveró Torres.

De esta manera, el presidente no entendió esta contradicción el mismo partido. "Debería haber un solo mensaje --matizó--: o se es solidario o no se es".

Por ello hizo un llamamiento a los políticos de estos partidos en el archipiélago que hagan ver a sus compañeros del resto de España que respondan "sí" a la petición de Canarias de solidaridad interterritorial.

"Y por ejemplo sigo esperando que Madrid responda porque no tiene ninguna presión respecto a la inmigración irregular como lo tienen otras CCAA y, especialmente nosotros, que somos los que más la tenemos no solamente de España, sino probablemente de toda Europa", observó.

Torres explicó que en la actualidad Canarias está respondiendo al fenómeno con "serias dificultades" y ha recordado que son 2.700 los menores inmigrantes no acompañados que está tutelando el archipiélago.

Finalmente, hizo especial hincapié en que la islas no pueden afrontar el asunto "solas" y espero que tanto Ayuso como otros representantes de otras fuerzas políticas respondan a la petición de la Comunidad Autónoma de ser solidarios ante la inmigración.