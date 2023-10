Canarias dice que la reunión de Marlaska y Clavijo busca concienciar a Gobierno de la necesidad de recursos migratorios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este viernes que la reunión que el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, mantendrá el próximo 16 de octubre con el presidente canario, Fernando Clavijo, busca concienciar al Ejecutivo central de la necesidad de infraestructuras y recursos en materia migratoria en el archipiélago, donde hay más de 3.000 menores no acompañados.

En una visita a Lanzarote, Domínguez se reunió en la sede del Cabildo de Lanzarote con el vicepresidente de la institución insular, Jacobo Medina, así como con el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, y aprovechó para insistir en el "grave problema migratorio" por el que atraviesa Canarias en las últimas semanas.

Añadió que en lo que va de año "han llegado unas 120 embarcaciones y 5.300 personas a Lanzarote" aunque "desgraciadamente esas cifras quedan desfasadas de un día para otro porque la llegada continua de inmigrantes a esta isla es ya acuciante", según ha informado la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias en nota de prensa.

Por ello, insistió en la petición al Gobierno central de crear un mando único para abordar la migración en el archipiélago, cuestión que le consta que el presidente de Canarias expondrá a Marlaska "para que se cumpla esa exigencia", al tiempo que espera que "esa sea la última vez" que el Ejecutivo regional tenga que reivindicarlo para "no seguir trabajando, a la vez, con seis ministerios distintos".

En cuanto a los menores no acompañados, señaló que "no sea la solidaridad, sino la gestión del Estado la que lleve la derivación no solo a otras comunidades autónomas, sino también a terceros países de la Unión Europea" para que entre todos se pueda "dar una vida mejor" a las personas que llegan a las costas huyendo de la guerra y de la hambruna.

Agregó que en las derivaciones de los menores no acompañados, la solidaridad "ha puesto sobre la mesa en los últimos días la posibilidad de que el resto de las comunidades autónomas acojan a 347 menores", apuntó que si bien parece una "cifra importante", si se compara con los tres millares que había en Canarias "hasta hace apenas dos días, se antoja como algo insignificante".

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Por otro lado, en estos encuentros también se ha tratado el asunto del agua, que Domínguez recordó que en el año 2018 "se firmó un convenio entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno estatal, que gestionaba entonces Mariano Rajoy, por el que se invertirían en torno a 900 millones para mejorar las infraestructuras hidráulicas en las islas".

Ese plan, afirmó, "ha quedado en desuso" porque el Gobierno central posterior, ya que "nunca llegó a hacer esa inversión en Canarias", por lo que con el fin de paliar temporalmente ese problema de agua, el Gobierno de Canarias ha llevado algunas desaladoras que estaban en La Palma aunque matizó que "esa no puede ser la única solución".

Por ello, avanzó que el Gobierno de Canarias está trabajando para que en los próximos presupuestos se puedan recursos económicos que acompañen a la inversión nacional, "si finalmente se produjese, para solucionar este grave problema que no" se puede permitir que ocurra "en Lanzarote, ni en cualquier otra isla del este archipiélago, en pleno siglo XXI".

Finalmente, en el encuentro en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa con el presidente de dicho organismo, José Valle, el vicepresidente de Canarias ha mostrado su intención de aunar estrategias que aborden "la diversificación de la economía en una isla como esta, en la que el turismo juega un papel fundamental y es la cabeza tractora de casi todo lo que sucede", al tiempo que coincidieron en que en estos tiempos ha llegado también el "momento de potenciar en esta isla la industria y la economía azul".