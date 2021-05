Canarias exige al Estado un plan de infraestructuras turísticas con ficha financiera

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha demandado al Estado un plan que cuente con la ficha financiera suficiente para atender las 1.439 demandas que los 88 municipios incluyeron en la actualización del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias (PITCAN) y que se encuentran valoradas en, al menos, 676 millones de euros.

Yaiza Castilla exigió al Gobierno que aporte fondos para sufragar estas necesidades en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento de Canarias por el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, que también insistió en la urgencia de esta inyección económica.

La consejera recordó que Canarias ya tiene actualmente identificados 1.439 proyectos de obras y actuaciones, de las que el 75% corresponden a reformas o mejoras de infraestructuras existentes. Todas estas intervenciones se incluyeron en la última actualización del PITCAN, presentado el paso mes de marzo, a raíz de las aportaciones de las entidades locales y la identificación de las necesidades detectadas por los técnicos de la Consejería de Turismo.

"Se trata de un inventario abierto y flexible de necesidades de infraestructuras turísticas de los 88 municipios para la mejora del destino, pero para el que no existe ficha financiera más allá del presupuesto ordinario de esta Consejería", explicó Castilla. "Por lo tanto, aspiramos a obtener los fondos de las herramientas que habilite el Estado a través de un plan estratégico específico que demandamos para Canarias", aseveró.

La consejera recordó que desde la Consejería se está concurriendo a todas las convocatorias de planes de ayudas que el Estado ha convocado de cara a detraer recursos económicos que mejoren el destino turístico en las islas. "Ya lo hicimos el pasado año con los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en su convocatoria ordinaria; de hecho, fuimos de las pocas comunidades autónomas en hacerlo y en lograr cofinanciación para dos proyectos", afirmó Castilla.

Este año, Canarias también se ha presentado a la convocatoria de estos planes: hasta 40 proyectos proponen las entidades locales canarias, de los cuales habrá que presentar una selección que deberá ser remitida a Madrid antes del 11 de junio.

"Una criba que lamentamos mucho, pero sólo disponemos, hasta el momento, de dos millones de euros de aportación estatal, otra cantidad igual por parte de esta Consejería con cargo a los Presupuestos de 2021 y una cifra menor que aporta la entidad local que lo presenta", detalló la consejera.

No obstante, Castilla aspira a que los proyectos que no puedan ser tenidos en cuenta puedan entrar en la convocatoria extraordinaria de estos planes, cuyos condicionantes fueron presentados en Lanzarote por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y para los que se aportan 600 millones para todo el país. Sin embargo, la convocatoria de estos planes se ha aplazado y al menos hasta marzo de 2022 no se espera, según informaba recientemente el propio Ministerio.

"Hay un trabajo hecho por buena parte de las administraciones públicas canarias a la hora de identificar las necesidades de infraestructuras del destino y elaborar proyectos, pero necesitamos que se nos defina ya un plan de infraestructuras que nos permita mejorar nuestra capacidad competitiva, dotado de su correspondiente ficha financiera acorde a nuestras necesidades y al peso de nuestra industria turística en la economía española", concluyó la consejera.