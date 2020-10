Canarias insiste en el control de los viajeros en puertos y aeropuertos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha defendido el decreto ley que exigirá a los turistas un test de covid-19 negativo para poder hospedarse en las islas; sin embargo, ha insistido en que los controles en puertos y aeropuertos sigue siendo el "mejor mecanismo" para atajar la situación generada por la pandemia.

En comparecencia parlamentaria, a petición del Grupo Mixto, la consejera ha vuelto a recordar que los test en puertos y aeropuertos no es competencia del Gobierno de Canarias ni de la Consejería; por ello, pidió a los grupos de la oposición que propongan una iniciativa legislativa al respecto en las Cortes Generales y no se dediquen únicamente a pedir la realización de los test.

Yaiza Castilla indicó que el levantamiento de las restricciones por parte de Reino Unido y Alemania para poder viajar a Canarias "no es casualidad", sino fruto de un trabajo "serio, constante y responsable" que se ha llevado a cabo "desde el minuto uno". De hecho, indicó que hoy se ha reunido con el embajador de Holanda ante lo que pueda pasar en el futuro por el cierre de fronteras por el avance de la pandemia.

Castilla resaltó que las buenas noticias recibidas la semana pasada han venido para abrir una "vía de esperanza" de cara a la temporada de invierno, que comenzó el pasado fin de semana, pues existía una demanda "latente" para venir a las islas que, tras el levantamiento de las restricciones, ha hecho que se "dispararan" las búsquedas, las reservas y también los precios.

En cualquier caso, advirtió que "una vez pasada la alegría, conviene no bajar la guardia, pues la pandemia sigue ahí". En este sentido, afirmó que nos encontramos en uno de los momentos de mayor incertidumbre de la historia, que está haciendo que la recuperación del turismo esté siendo muy lenta.

La consejera achacó este hecho, entre otros motivos, al aumento del número de contagios; a que las principales ciudades empiezan a confinarse y limitar la movilidad; a que los gobiernos europeos están pidiendo a sus ciudadanos que no viajen para no extender el virus.

Asimismo, indicó que la crisis está propiciando un aumento del ahorro y el aplazamiento de los viajes; también está creciendo la vergüenza a viajar, y a todo esto se añade el perfil del turista de invierno, de mayor edad y más propenso al contagio.

Según la consejera, "no debemos bajar la guardia porque aún hay factores de riesgo que pueden dar al traste todo lo conseguido". Por ello, el Gobierno de Canarias ya ha iniciado una campaña de promoción internacional, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre.

HUIR DE TRIUNFALISMOS.

El diputado Ricardo Fernández de la Puente (Cs), promotor de la comparecencia, indicó que Canarias recibió hasta el mes de agosto 3,3 millones de turistas, lo que supone un 62% menos que en el mismo periodo del año anterior, y no se esperan grandes cambios en septiembre y octubre, por lo que preguntó a la consejera cómo prevé llegar el año que viene a los 10 millones de turistas que anunció la semana pasada.

Fernández de la Puente dijo estar "muy preocupado" por el momento que vive el turismo porque "no se ven esos brotes verdes ni esa luz al final del túnel", por lo que pidió a Castilla que "huya del triunfalismo", pues los anuncios que hizo la semana pasada "han servido para llenar titulares pero no para llenar los establecimientos turísticos".

Se preguntó también por qué no se pueden hacer los test en los puertos y aeropuertos canarios, como se está haciendo en otros lugares en Europa, y afirmó que el Gobierno de Canarias "está poniendo tiritas al Titanic" con las iniciativas que está llevando a cabo para tratar de recuperar la actividad turística.

FRENAR EL VIRUS.

El diputado Jesús Ramos Chinea, de ASG, no compartió las críticas hacia la gestión de la consejera y afirmó que desde la oposición no se puede decir que no se está haciendo nada. Añadió, además, que para tener turistas hay que frenar el virus y bajar el índice de contagios en las islas y que los países emisores lo tengan controlado.

Francisco Déniz (Sí Podemos Canarias) incidió en que el principal objetivo en estos momentos tiene que ser que los turistas vengan testados y que los controles no lo paguen las instituciones canarias, un objetivo que ve "muy complicado".

La diputada de NC Sandra Domínguez señaló que la reapertura del turismo tiene que ser vista con cautela porque aún se están tomando medidas y adoptando acuerdos. Asimismo, considera que hay que hacer un reconocimiento a la sociedad canaria, "que es la que ha conseguido que tengamos esta reapertura".

Por el Grupo Popular, Carlos Ester señaló que las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias para "blindar" al archipiélago ante el virus son "insuficientes" y afirmó que lo único que ha hecho la consejera es "descargar en los hoteleros la responsabilidad de control de la pandemia".

Desde las filas nacionalistas, la diputada Nereida Caledo advirtió que la temporada de invierno terminará "igual o peor" que la de verano por no haber sabido desvincular a Canarias de la Marca España y por "cruzarse de brazos". Además, pidió a la consejera que se deje de "marear" con titulares "absurdos" y consideró una "irresponsabilidad" recibir turistas sin un control sanitario "serio".

Por último, el Grupo Socialista puso en valor el trabajo que ha venido realizando el Gobierno de Canarias a lo largo de esta crisis, lo que ha permitido que sea la única comunidad donde no se aplica el toque de queda. Asimismo, dijo que la recuperación turística "no se va a producir de un día para otro", por lo que todas las previsiones quedan "obsoletas" porque la evolución del virus es "la que marca el paso".