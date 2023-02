Canarias pide informe a los servicios jurídicos de la CCAA sobre discrepancias con Estado en materia de Costas

Olivera espera que no haya que plantear un conflicto de competencias ante el TC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Canarias ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma respecto a las discrepancias que existen en relación a algunos expedientes en trámite sobre los que el Ejecutivo regional --con competencias en Costas desde el 1 de enero-- quiere ser la autoridad que los continúe frente a la posición del Estado, que entiende que debe ser quien los finalice.

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que existe diferencias en alguno de los expedientes que se traspasan.

"Nosotros entendemos que una vez que se produce el traspaso de la competencia de los expedientes, aunque se estuvieran tramitando ya, debe continuarlo la Comunidad Autónoma", observó.

Asimismo, añadió que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación ha pedido a los servicios jurídicos un informe facultativo para ver si entienden que el Gobierno de Canarias tiene razón con la postura del departamento regional y, en consecuencia, plantear un conflicto de competencias con el Estado.

"Lo que está claro --continuó-- es que vamos a defender cualquier cuestión que pueda suponer un menoscabo a lo que debe ser nuestra competencia en esta materia. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defenderla".

Olivera esperó no obstante que el asunto se pueda resolver con la postura que se establezca en el informe de los servicios jurídicos de la CCAA convenciendo al Estado, "y si no plantearemos el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional". "Esperemos que no tener que llegar a ese punto", matizó.