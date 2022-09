Cañas (Cs) llama a evitar que la UE dependa energéticamente de sus "oponentes" geopolíticos

Cree que Von der Leyen no logró "descodificar" para el ciudadano el gravamen a las eléctricas, que Renew apoya

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado de Cs y vicepresidente del grupo parlamentario Renew Europe, Jordi Cañas, ha llamado a evitar que la Unión Europea (UE) dependa energéticamente de sus "oponentes" geopolíticos y ha defendido no renunciar a fuentes de energía que pueden garantizar la soberanía energética de los países europeos.

"Si eres un actor global, no puedes tener dependencia de un oponente, no voy a decir adversario", ha alertado este jueves en el acto 'Europa After Work' organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, la plataforma Debat-t.org y Equipo Europa.

Cañas ha criticado que los gobiernos europeos apostaran por reducir la generación de energía nuclear, renunciaran al litio o al uranio y rechazaran el 'fracking', entre otros, y ha lamentado que Europa ha terminado "dependiendo" de gas argelino y ruso.

"Dicen, consumir menos. Pues nada, volvamos al paleolítico superior", ha ironizado el eurodiputado de Cs, que ha advertido de que una mala política energética puede llevar a la autarquía y, en consecuencia, a la falta de independencia.

UNA "HIPERREGULACIÓN" TEMPORAL

Tras el Debate sobre el Estado de la Unión, Cañas ha lamentado que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, no llegó a "descodificar en un mensaje para al ciudadano" la propuesta de gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas tras la escalada del precio del gas, con la que la UE buscará recaudar 140.000 millones de euros.

"Lo describió bien, pero no lo bajó al suelo", ha dicho sobre la presidenta de la Comisión, que sin embargo cree que sí ha lanzado mensajes sólidos en momentos de crisis, como la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Cañas ha llamado a mejorar la comunicación política en la UE para fortalecer el funcionamiento democrático de las instituciones europeas, y ha alertado del riesgo de que, ante discursos difíciles de comprender, el ciudadano se pregunte: "Bueno, ¿y yo qué?".

A preguntas del público sobre el rechazo de PP y Cs en el Congreso a introducir un gravamen a las eléctricas, el eurodiputado ha advertido de que Cs votó en contra de la propuesta del Gobierno español porque era una "chapuza" y tenía defectos jurídicos.

"No saben legislar", ha lamentado sobre el proyecto que presentó el Gobierno, y ha añadido que Cs sí defiende gravar los beneficios extraordinarios en un momento de crisis para las familias; en cambio, según él, el PP lo rechazó porque no quiere introducir un nuevo impuesto.

De hecho, Cañas se ha mostrado partidario de una "hiperregularización" temporal de los precios de la energía: ha defendido que eso es compatible con el proyecto liberal que reivindica su grupo, puesto que cuando el mercado no es eficiente sí hay que intervenir, ha dicho.

Ha remarcado que la propia Von der Leyen defendió en su discurso una economía social y de mercado, una apuesta que comparte Renew: "Creo en el mercado y creo en la libertad de mercado, incluso en el libre mercado, pero en el marco de políticas de redistribución".

NUEVAS AMPLIACIONES

Sobre la posible entrada de países como Ucrania o Moldavia en la UE, Cañas ha considerado que todavía están lejos de poder ingresar en la organización, y ha pedido ser "cuidadosos" con las ampliaciones para preservar los valores europeos.

"Hemos construido una UE que no es de mercado común", sino que se basa en la defensa de valores como los derechos humanos y las democracias liberales, en lo que ha llamado a ahondar para defender el proyecto político europeo con mayor integración y cesión de competencias estatales.

Así, ha sostenido que la UE debe lograr ser un acto global capaz de competir en la geopolítica y la economía mundiales, también con acción militar, y ha alertado de que otros actores globales "meterán troyanos" para intentar desestabilizarla y que hay que defenderla frente a los antieuropeísmos de ultraderecha.

Sobre la posibilidad de limitar los fondos europeos a Hungría si no sanea su sistema democrático, ha apuntado que el país debe saber que "llegado el momento, se le va aplicar el artículo 7" del Tratado de la Unión Europea, que prevé la suspensión de voto en el Consejo ante violaciones graves de los valores europeos.

Además, ha alertado de que también puede pasar en Suecia, tras el triunfo de "un partido de extrema derecha, xenófobo de raíz" en las últimas elecciones, y que partidos parecidos han cosechado victorias en Francia e Italia.