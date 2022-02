Las canciones más populares en San Valentín. 'Solamente tú' de Pablo Alborán, nuestro 'All of me' de John Legend

'Solamente tú' de Pablo Alborán, nuestro 'All of Me' de John Legend

MADRID, 11 (CHANCE)

San Valentín ya no solo es la fecha en la que nos lanzamos a encontrar o celebrar el amor. Aunque bien es cierto que el 14 de febrero es el día de los enamorados por excelencia, no todas las personas están de humor para escuchar baladas románticas y muchos eligen esta fecha tan señalada para escuchar canciones que les ayuden a olvidar su último fracaso amoroso.

Y es que tal y como señala Spotify, sus usuarios han creado más de un millón de playlists dedicadas a San Valentín. Pero también han creado más de 870.000 playlists con canciones para rupturas; más de 28.000 listas con canciones dedicadas a 'Galantine's Day' - el San Valentín de la amistad- e, incluso, casi 10.000 playlists 'anti San Valentín'.

Dentro de las playlists de San Valentín a nivel mundial destaca, en primer lugar, un gran éxito como 'All of Me', de John Legend, que se coloca un año más como el tema más popular en el día de los enamorados. En segunda posición, se encuentra 'Thinking out Loud', de Ed Sheeran, y en tercera 'Just the Way You Are', de Bruno Mars. Y entre las canciones de artistas lanzadas en los últimos dos años, también destacan temas como 'Love Story', de Taylor Swift, y 'Drivers license', de Olivia Rodrigo.

En cuanto a artistas españoles, 'Solamente tú', de Pablo Alborán, podría ser nuestro equivalente a 'All of me', de John Legend. El tema del malagueño fue uno de los más escuchados el pasado 14 de febrero en 12 países del mundo. Además, sus reproducciones crecieron hasta un 1500% en algunos países, como Países Bajos, Bélgica, Reino Unido o Australia.

Canciones 'anti San valentín' y para una ruptura, entre las tendencias globales

Sin embargo, no todo es amor lo que se celebra en San Valentín. Dos de las tendencias entre los usuarios de la plataforma es crear playlists con canciones 'anti San Valentín' y listas con canciones para superar una ruptura (o celebrarla).

Así, entre los temas que más incluyen los usuarios en sus listas de canciones 'anti San Valentin' destaca en primer lugar 'Fuck You', de CeeLo Green. En segundo lugar 'No Scrubs', de TLC, y en tercer puesto 'Single Ladies (Put a Ring on It)', de Beyoncé. Otros temas populares en este tipo de playlists son 'You Oughta Know', de Alanis Morissette y 'Love Stinks', de The J. Geils Band.

Por otro lado, en lo que se refiere canciones más escuchadas en el caso de una rupturas reciente, destacan temas como 'We Are Never Ever Getting Back Together', de Taylor Swift; 'Someone Like You', de Adele; y 'thank u, next', de Ariana Grande.

Las canciones de amor y para rupturas favoritas de los españoles

Los españoles apostamos por celebrar el día de los enamorados con música, ya que como señala la plataforma nuestro país está entre los 10 países del mundo que más playlists crean relacionadas con San Valentín. ¿Cuáles son las canciones que más escuchamos el 14 de febrero?

En el 'top 5' destaca, en primer lugar, 'All of Me', de John Legend, el tema imprescindible en todas las listas de los usuarios en España. En segundo lugar, encontramos 'I Don't Want to Miss a Thing', la clásica balada de Aerosmith; en tercer lugar 'I Will Always Love You', de Whitney Houston, y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se descubren temas que tienen el poder de ablandar cualquier corazón: 'Your Song', de Elton John, y 'Just the Way You Are', de Bruno Mars.

Y en lo que respecta a canciones en español de amor, el pasado 14 de febrero 'Me Estoy Enamorando', de La Mafia con Sebastián Yatra, experimentó un incremento en sus escuchas del 349% en España.

Asimismo, los españoles también tenemos nuestras canciones favoritas para superar una ruptura amorosa. 'thank u, next', de Ariana Grande; 'We Are Never Ever Getting Back Together', de Taylor Swift y 'drivers license', de Olivia Rodrigo, además de 'Shout Out to My Ex', de Little Mix, y 'Lose You To Love Me', de Selena Gómez.